Challenger 50 Tbilisi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Federico Cinà n.8 del seeding nel Md. Un azzurro nelle quali

Challenger 50 Tbilisi – Tabellone Principale – hard

(1) Johannus Monday vs Philip Henning

(Alt) Alastair Gray vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Evgeny Karlovskiy

Charles Broom vs (6) Ricardas Berankis

(3) Eliakim Coulibaly vs (JR) Charlie Robertson

Robert Strombachs vs Kaichi Uchida

Masamichi Imamura vs (WC) Ilya Snitari

Petr Bar Biryukov vs (8) Federico Cina

(5) Fajing Sun vs Daniil Glinka

Qualifier vs (NG) Henry Searle

Qualifier vs (WC) Aleksandre Bakshi

Qualifier vs (4) Saba Purtseladze

(7) Ryan Peniston vs (Alt) Kasidit Samrej

(CO) Toby Samuel vs Qualifier

(WC) Zura Tkemaladze vs George Loffhagen

Kris Van Wyk vs (2) Ilia Simakin

(1) Clement Chidekhvs (WC) Aleksandre Shvangiradze(JR) Nathan Trouvevs (10) Egor Agafonov

(2) Lukas Pokorny vs (JR) Naoya Honda

Harry Wendelken vs (11) Tibo Colson

(3) Maximus Jones vs (WC) Konstantine Gogeliya

(Alt) Dane Sweeny vs (12) Fabrizio Andaloro

(4) Stuart Parker vs (WC) Semen Pankin

(WC) Pavlos Tsitsipas vs (9) Sergey Fomin

(5) Giles Hussey vs Cem Ilkel

Erik Arutiunian vs (7) Evgenii Tiurnev

(6) Mukund Sasikumar vs (Alt) Martin Damm

(Alt) Olaf Pieczkowski vs (8) Ajeet Rai

Centre Court – ore 08:00

Giles Hussey vs Cem Ilkel

Clement Chidekh vs Aleksandre Shvangiradze

Maximus Jones vs Konstantine Gogeliya

Pavlos Tsitsipas vs Sergey Fomin

Court 2 – ore 08:00

Nathan Trouve vs Egor Agafonov

Lukas Pokorny vs Naoya Honda

Stuart Parker vs Semen Pankin

Olaf Pieczkowski vs Ajeet Rai

Court 3 – ore 08:00

Harry Wendelken vs Tibo Colson

Erik Arutiunian vs Evgenii Tiurnev

Dane Sweeny vs Fabrizio Andaloro

Mukund Sasikumar vs Martin Damm