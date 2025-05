WTA 250 Rabat: Il Tabellone Principale. Presenze di Bronzetti e Cocciaretto

WTA 250 Rabat – Tabellone Principale – terra

(1) Elina Avanesyan vs Julia Grabher

Qualifier vs (WC) Aya El Aouni

Qualifier vs Carlota Martinez Cirez

Ajla Tomljanovic vs (5) Viktoriya Tomova

(4) Ann Li vs Katie Volynets

Hailey Baptiste vs Qualifier

Ana Konjuh vs Maya Joint

Qualifier vs (8) Varvara Gracheva

(6) Katerina Siniakova vs Aliona Bolsova

Jaqueline Cristian vs (WC) Yelyzaveta Kotliar

(WC) Anastasija Sevastova vs (WC) Yasmine Kabbaj

Zeynep Sonmez vs (3) Lucia Bronzetti

(7) Mayar Sherif vs Arantxa Rus

Maria Mateas vs Jessica Bouzas Maneiro

Kamilla Rakhimova vs Jil Teichmann

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Camila Osorio