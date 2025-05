WTA 250 Strasburgo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Wta 250 Strasburgo – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Jessica Pegula vs Bye

Anna Kalinskaya vs Qualifier

Danielle Collins vs Sofia Kenin

(WC) Emma Raducanu vs (6) Daria Kasatkina

(3) Paula Badosa vs Bye

(WC) Alizé Cornet vs Qualifier

(WC) Diane Parry vs Leylah Fernandez

Linda Noskova vs (8) Liudmila Samsonova

(7) Barbora Krejcikova vs Magda Linette

Yulia Putintseva vs Rebecca Sramkova

Xinyu Wang vs Qualifier

Bye vs (4) Elena Rybakina

(5) Elina Svitolina vs Clara Tauson

Qualifier vs Ashlyn Krueger

Magdalena Frech vs Beatriz Haddad Maia

Bye vs (2) Emma Navarro