Andre Agassi ammira Jannik Sinner: “È dove si trova perché è lì che appartiene”

“Per Jannik Sinner non c’è possibilità di guardare indietro.” Con queste parole cariche di ammirazione, Andre Agassi ha consacrato la straordinaria prestazione dell’italiano nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia contro Casper Ruud, una vera e propria esibizione di tennis potente e preciso che ha lasciato a bocca aperta anche i più illustri osservatori.

L’otto volte campione Slam, intervenuto al programma Tennis Channel Live con Steve Weissman e Jim Courier, non ha lesinato elogi per il numero uno del mondo, esprimendo tutto il suo stupore per una performance che potrebbe entrare nella leggenda.

“Giocare così bene, contro qualcuno pericoloso ed efficace come Ruud, su quella superficie? Questo accade forse tre volte in una carriera,” ha affermato Agassi, collegato in video dalla sua residenza di Las Vegas. “È stata una cosa di bellezza da guardare.”

La demolizione scientifica operata da Sinner sul campo centrale del Foro Italico ha impressionato profondamente l’ex fuoriclasse americano, che ha paragonato la prestazione dell’italiano a “un treno in fuga”. In appena 65 minuti, l’altoatesino ha inflitto un pesantissimo 6-0, 6-1 al due volte finalista del Roland Garros, senza concedere nemmeno una palla break e riuscendo per la prima volta in carriera a imporre un “bagel” a un avversario della Top 10.

“Non c’era molto che Ruud potesse sperare là fuori. Mi dispiace per lui, ma l’ha presa con filosofia,” ha aggiunto Agassi con un tocco di comprensione per il norvegese.

Ciò che ha colpito maggiormente il Kid di Las Vegas è proprio lo stile di gioco dell’italiano: “Sinner è semplicemente un colpitore quintessenziale. Per uno come me, questo va dritto al cuore… La sua aggressività controllata mi impressiona tremendamente.” Un riconoscimento significativo, considerando che Agassi è stato uno dei più grandi esponenti del tennis offensivo nella storia di questo sport.

La valutazione dell’ex numero uno assume un valore ancora più rilevante considerando le circostanze: Sinner sta partecipando solo al suo secondo torneo del 2025, dopo aver accettato una sospensione di tre mesi come parte dell’accordo nel caso con la WADA. Durante questo periodo, all’altoatesino non era permesso allenarsi con giocatori classificati o accedere a strutture sportive professionistiche, rimanendo escluso da qualsiasi “attività di allenamento ufficiale” fino al 13 aprile.

“La cosa che mi sorprende di più dopo tre mesi di assenza è sempre stata la questione del movimento,” ha riflettuto Agassi, entrando nei dettagli tecnici. “Per me, era sempre stato il rovescio, era sempre stata la reazione alla palla. Ma, quando ti puoi muovere bene come fa lui? Sembrava che avesse trascorso alcune partite senza stressarsi, senza forzare, osservando la palla, seguendola e usando le gambe. Poi, una volta sentitosi a suo agio nell’assorbire colpi potenti, ha iniziato a far volare il suo gioco.”

La conclusione dell’analisi di Agassi non lascia spazio a dubbi: “E sì, per lui non c’è possibilità di guardare indietro. È dove si trova perché è lì che appartiene.” Parole che certificano l’impressione generale che Sinner non stia semplicemente occupando temporaneamente la vetta del ranking mondiale, ma che rappresenti un nuovo standard nel tennis contemporaneo.





Francesco Paolo Villarico