“Oggi è stata una giornata difficile”: Musetti analizza la sconfitta contro Alcaraz (Video)

“Onestamente, oggi è stata una giornata difficile per me.” Con queste parole Lorenzo Musetti ha iniziato la sua analisi dopo la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz agli Internazionali BNL d’Italia, con il punteggio di 6-3, 7-6. Una partita condizionata da condizioni meteorologiche complicate, che hanno messo a dura prova l’azzurro.

“Sono entrato in campo con una grande mentalità, ma dopo il primo punto ho iniziato a faticare nel mantenere quell’atteggiamento che ho mostrato negli ultimi mesi, nelle scorse settimane, quello che mi ha aiutato a uscire da varie situazioni e da momenti difficili nelle ultime partite,” ha spiegato il tennista carrarino in conferenza stampa.

Le condizioni esterne hanno complicato ulteriormente la situazione per Musetti: “Oggi c’erano il vento, l’ombra… Tutto era complicato per me. Non riuscivo a sentire bene la palla, onestamente. Ma penso che entrambi non siamo riusciti a mostrare il nostro tennis. Almeno per me è stato così complicato giocare. Ero troppo concentrato sugli aspetti negativi oggi. È per questo che sono molto deluso per le occasioni che ho perso di provare a fare meglio.”

Interrogato su quanto sia difficile mantenere la concentrazione in un torneo così importante contro un avversario di alto livello, Lorenzo ha riflettuto sul suo percorso recente: “Non so quante partite ho giocato da Monte-Carlo ad oggi. Penso che mai nella mia carriera finora sono riuscito a giocare 15 o quante altre partite prima di questo match, ad affrontare ogni punto con un grande atteggiamento, una grande costanza.”

“Quindi per me, ovviamente, arrivare con così tante partite e una buona costanza è qualcosa che non avevo mai sperimentato. Inevitabilmente deve arrivare un momento in cui hai una giornata negativa. Oggi è stata quella. Certo, non era il momento giusto, onestamente, per avere una brutta giornata. Ma succede,” ha aggiunto con sincerità.

Nonostante la delusione, Musetti ha voluto guardare agli aspetti positivi: “Meglio qui che in semifinale a Parigi. Non so cosa devo dire. Certamente è una lezione per il prossimo evento che è ancora più grande di questo. Ci sono molte cose che ho imparato anche da questa sconfitta.”

Guardando al Roland Garros, l’azzurro ha mostrato fiducia per il lavoro svolto nelle ultime settimane: “Ho sentito molti miglioramenti nel mio gioco, nel mio atteggiamento. Ovviamente, non parlando di oggi. In termini generali, penso di essere migliorato come giocatore e nel lavoro quotidiano che sto facendo. È sempre con molta intensità e buoni allenamenti. Questo è qualcosa che voglio mantenere anche nella prossima settimana di preparazione al Roland Garros.”

“Certamente, ho molte ambizioni e voglio fare bene perché penso di meritarlo per il livello che sto mostrando. Non voglio concentrarmi troppo sulla prestazione negativa che ho giocato oggi, ma cercare di prenderla come una lezione per essere più preparato nel prossimo torneo,” ha concluso Musetti.

Una sconfitta che brucia, ma che non cancella il magnifico percorso dell’italiano a Roma, dove ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale battendo giocatori del calibro di Alexander Zverev. Un’esperienza che contribuirà ulteriormente alla sua crescita, in vista del secondo Slam della stagione ormai alle porte.





