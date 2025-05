Djokovic punta su Bosnjakovic? dopo l’addio a Murray (Video)

Novak Djokovic sembra aver già trovato una soluzione al recente divorzio professionale da Andy Murray. Dopo l’annuncio di martedì della fine della collaborazione con l’ex numero uno britannico, durata appena sei mesi, il campione serbo ha già ripreso gli allenamenti con un volto familiare al suo fianco.

Nelle ultime sessioni di allenamento a Belgrado, dove Djokovic si sta preparando in vista del torneo di Ginevra della prossima settimana, è stata notata la presenza di Boris Bosnjakovic, tecnico serbo che non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori.

Bosnjakovic non è un nome nuovo nell’entourage di Djokovic. Il tecnico serbo ha già lavorato con il 24 volte campione Slam in diverse occasioni durante la sua carriera, anche se sempre in forma temporanea o come parte dello staff allargato, e potrebbe rappresentare una soluzione d’emergenza in questa fase cruciale della stagione.

Con il Roland Garros all’orizzonte, torneo che inizierà a fine maggio e che rappresenta uno degli obiettivi principali di Djokovic, il campione serbo ha scelto di non perdere tempo nella riorganizzazione del suo team tecnico. Il torneo di Ginevra, che si disputerà la prossima settimana, servirà proprio come preparazione per il secondo Slam della stagione.

La scelta di Bosnjakovic, tecnico che conosce bene le dinamiche di lavoro di Djokovic e che ha familiarità con il suo gioco, potrebbe rivelarsi strategica per garantire continuità al lavoro svolto finora, evitando stravolgimenti a ridosso di appuntamenti così importanti.

Rimane da vedere se questa collaborazione sarà solo temporanea, per gestire la transizione post-Murray, o se si trasformerà in un rapporto più stabile. Djokovic, noto per la sua attenzione ai dettagli nella preparazione fisica e tecnica, difficilmente lascerà al caso questa decisione, soprattutto in un momento della stagione così denso di appuntamenti significativi.

Dopo un inizio di 2025 complicato, con risultati al di sotto delle aspettative, il numero 6 del mondo cerca nuovi stimoli per ritornare ai livelli che gli hanno permesso di dominare il tennis mondiale negli ultimi 15 anni. La scelta del nuovo coach rappresenta un passaggio cruciale in questo percorso di rilancio.





Francesco Paolo Villarico