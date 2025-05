Roma, Passaro crolla dal paradiso all’inferno: Khachanov domina con un doppio bagel dopo lo 0-3 iniziale

Dall’estasi all’incubo nel giro di pochi minuti. Francesco Passaro ha vissuto una delle montagne russe emotive più drammatiche degli Internazionali BNL d’Italia 2025, trasformando un avvio da sogno in una disfatta di proporzioni storiche contro Karen Khachanov. Il russo, dopo essere stato travolto nei primi giochi, ha ribaltato completamente l’inerzia della partita, imponendosi con un incredibile 6-3, 6-0 e infliggendo all’azzurro la striscia di 12 giochi consecutivi persi dopo il 3-0 iniziale.

Il Grandstand del Foro Italico è passato dall’entusiasmo incontenibile allo sconforto, poi all’incredulità, fino al progressivo svuotamento delle tribune di fronte a uno spettacolo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il tennis, si sa, è uno sport dove tutto può cambiare in un attimo, ma raramente si assiste a un ribaltamento così totale e inspiegabile come quello verificatosi nel match del perugino.

Nei primi tre game, Passaro aveva espresso un tennis di altissima qualità, degno di un top-20 mondiale sulla terra rossa. I suoi colpi, profondi e pesanti, avevano messo in seria difficoltà il più quotato avversario, che sembrava senza soluzioni di fronte alla potenza e precisione dell’azzurro. Sul 3-0 e con un ulteriore 15-30 sul servizio di Khachanov, tutti pensavano che stesse per compiersi un’impresa memorabile. E invece…

L’incontro, infatti, è iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro, che nel primo game ha tenuto il servizio, per poi strappare immediatamente la battuta a Khachanov nel secondo gioco. Il russo è apparso inizialmente molto falloso, specialmente con il dritto, regalando diversi errori gratuiti che hanno permesso a Passaro di conquistare il break. Un gioco incredibile in cui Khachanov ha commesso ben tre errori di dritto, offrendo la palla break che l’italiano non si è fatto sfuggire, chiudendo con un punto straordinario nonostante un primo tentativo di smorzata non perfetto.

Nel terzo game, Passaro ha consolidato il vantaggio tenendo il servizio con autorità, grazie a un efficace servizio in kick e a combinazioni di gioco offensive. Sul 3-0, con il Grandstand in visibilio, sembrava l’inizio di un’impresa per l’italiano.

Ma improvvisamente, come spesso accade nel tennis, l’inerzia della partita è cambiata completamente. Khachanov ha ritrovato precisione e profondità nei colpi, iniziando a dominare gli scambi con il suo potente dritto incrociato. Il russo ha conquistato il quarto game, trovando finalmente il suo tennis, per poi strappare il servizio a Passaro nel quinto gioco, complici anche alcuni recuperi miracolosi e una palla che ha preso una brutta buca compromettendo un bellissimo dritto in cross dell’italiano.

Da quel momento, Passaro ha perso fiducia mentre Khachanov ha iniziato a esprimere un tennis da top 10, trovando anche un ace nel sesto game che gli ha permesso di pareggiare i conti sul 3-3. La discesa dell’azzurro è proseguita nel settimo game, dove ha subito un break a zero, regalando troppi errori con il dritto e non riuscendo più a incidere negli scambi.

Sul 5-3 in suo favore, Khachanov ha piazzato un nuovo break. Il russo ha chiuso il parziale sul 6-3 con un efficace cross di dritto.

Un epilogo amaro per l’italiano che, dopo un inizio promettente, ha visto spegnersi progressivamente la luce del suo tennis. La rimonta del russo, sei giochi consecutivi dal 0-3, ha lasciato il Grandstand scioccato, ma ha anche confermato la solidità mentale di Khachanov, capace di non disunirsi nonostante l’avvio difficile.

Il secondo parziale si è aperto con il russo sempre più in fiducia, che ha continuato a spingere con il servizio e il dritto, mentre Passaro sembrava incapace di reagire. Nel primo game, nonostante un promettente 15-15 con una bordata vincente di dritto inside in, l’azzurro ha commesso altri errori permettendo al russo di portarsi sull’1-0.

Il secondo game ha visto Passaro completamente in balia dell’avversario, incapace di tenere la palla in campo anche con il suo colpo migliore, il dritto. Il perugino ha offerto due palle break con un rovescio lungolinea gettato via e Khachanov non si è fatto pregare, allungando a otto i giochi consecutivi vinti.

Sul 2-0 per il russo, il pubblico del Grandstand ha iniziato visibilmente a svuotarsi, alcuni preferendo dirigersi verso il match di doppio femminile con Errani/Paolini. Passaro, nel frattempo, ha tentato di scuotersi attraverso un monologo con la panchina, ma senza risultati tangibili. Khachanov ha tenuto agevolmente il servizio nel terzo game, portandosi sul 3-0 con una prima perentoria e colpi sempre più precisi.

I problemi dell’italiano sono continuati nel quarto game con un doppio fallo che ha offerto tre palle break al russo, il quale ha chiuso il parziale sul 4-0. Da notare come Passaro a questo punto riuscisse a malapena a tenere due colpi in campo dopo il servizio.

Sul 4-0, Khachanov ha tenuto ancora il servizio nonostante qualche errore gratuito, e nell’ultimo game l’azzurro ha tentato un ultimo sussulto con un servizio e dritto anomalo vincente, ma era troppo tardi. Sul 15-40, una stecca di dritto dopo un bel cross ha consegnato il match point al russo, che ha chiuso l’incontro con un implacabile 6-3, 6-0.

ATP Rome Francesco Passaro Francesco Passaro 3 0 Karen Khachanov [23] Karen Khachanov [23] 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Passaro 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Passaro 🇮🇹 Khachanov 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 146 272 Ace 1 1 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 23/41 (56%) 21/40 (53%) Punti vinti sulla prima 10/23 (43%) 17/21 (81%) Punti vinti sulla seconda 4/18 (22%) 10/19 (53%) Palle break salvate 0/6 (0%) 1/2 (50%) Giochi di servizio giocati 8 7 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 131 309 Punti vinti sulla prima di servizio 4/21 (19%) 13/23 (57%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/19 (47%) 14/18 (78%) Palle break convertite 1/2 (50%) 6/6 (100%) Giochi di risposta giocati 7 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 1/2 (50%) 3/4 (75%) Vincenti 5 9 Errori non forzati 30 15 Punti vinti al servizio 14/41 (34%) 27/40 (68%) Punti vinti in risposta 13/40 (33%) 27/41 (66%) Totale punti vinti 27/81 (33%) 54/81 (67%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 203 km/h (126 mph) 211 km/h (131 mph) Velocità media prima 181 km/h (112 mph) 196 km/h (121 mph) Velocità media seconda 160 km/h (99 mph) 152 km/h (94 mph)





Francesco Paolo Villarico