Challenger Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza di azzurri

Challenger 50 Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Nicolas Mejia vs Peter Bertran

Qualifier vs Franco Roncadelli

Bruno Kuzuhara vs Lorenzo Joaquin Rodriguez

Qualifier vs (5) Nicolas Alvarez Varona

(4) Matheus Pucinelli De Almeida vs Leonardo Aboian

Qualifier vs Qualifier

Roberto Cid Subervi vs Kiranpal Pannu

(WC) Salvador Price vs (7) Pedro Sakamoto

(6) Mateus Alves vs Hernan Casanova

Qualifier vs (WC) Miguel Tobon

Adria Soriano Barrera vs (WC) Samuel Heredia

Zdenek Kolar vs (3) Karue Sell

(8) Renzo Olivo vs Patrick Kypson

(PR) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Qualifier

Pedro Boscardin Dias vs Luciano Emanuel Ambrogi

Elmar Ejupovic vs (2) Matias Soto

Challenger 50 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra

Conner Huertas del Pino [1] 🇵🇪 vs Samuel Alejandro Linde Palacios [ALT] 🇨🇴

Nicolas Zanellato 🇧🇷 vs Pedro Rodrigues [11] 🇵🇹

Ignacio Monzon [2] 🇦🇷 vs Michael Alejandro Beltran Rubio [WC] 🇨🇴

Juan Jose Neira Rodriguez [WC] 🇨🇴 vs Alexander Klintcharov [8] 🇧🇬

Tristan McCormick [3] 🇺🇸 vs Juan Esteban Trujillo Hernandez [WC] 🇨🇴

Mateo Castañeda [ALT] 🇨🇴 vs Juan Sebastian Gomez [12] [PR] 🇨🇴

Igor Gimenez [4] 🇧🇷 vs Victor Hugo Remondy Pagotto [ALT] 🇨🇴

Juan Sebastian Osorio 🇨🇴 vs Daniel Antonio Nunez [10] 🇨🇴

Daniel Milavsky [5] 🇺🇸 vs Nicolas Villalon 🇨🇱

Ignacio Carou 🇺🇾 vs Johan Alexander Rodriguez [7] 🇨🇴

Mateo Barreiros Reyes [6] 🇨🇱 vs Nicolas Buitrago [ALT] 🇨🇴

Pablo Robledo [WC] 🇨🇴 vs Bautista Vilicich [9] 🇦🇷