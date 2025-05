Sinner: “L’accoglienza di Roma vale più di qualsiasi risultato” (audio completo conferenza stampa e Video sintesi della partita)

Un’atmosfera elettrica, un pubblico in delirio e l’emozione palpabile di un intero Paese che attendeva questo momento. Jannik Sinner è tornato in campo dopo tre mesi di stop forzato, e lo ha fatto da numero uno del mondo agli Internazionali BNL d’Italia, regalando agli appassionati una vittoria convincente contro l’argentino Mariano Navone.

Accolto dai cori dei tifosi mentre percorreva il ponte che collega il Centrale all’area delle piscine del Foro Italico, Sinner è apparso visibilmente emozionato in conferenza stampa, dove ha voluto rendere omaggio al calore del pubblico romano che ha trasformato il suo ritorno in un evento indimenticabile.

Audio conferenza stampa



“L’accoglienza qui è certamente al primo posto. È stato incredibile tornare in campo dopo così tanto tempo, con un supporto straordinario anche negli ultimi giorni. Dal primo giorno in cui sono arrivato qui, è stato fantastico,” ha dichiarato il campione altoatesino. “Aspettavo questo momento da molto tempo. Onestamente, questo significa molto più di qualsiasi risultato.”

La prima partita per un italiano da numero 1 del mondo agli Internazionali d’Italia non è un evento che capita tutti i giorni, e l’entusiasmo dei tifosi ha avvolto il Foro Italico fin dalle prime ore del mattino. Jannik ha affrontato il match con un approccio diverso dal solito: “È sicuramente diverso. Sento che ci siamo preparati nel miglior modo possibile. Naturalmente, mi mancava il feedback delle partite ufficiali, che sono i migliori riscontri che noi giocatori possiamo ottenere. Almeno ora ho un quadro più chiaro di ciò che sto facendo bene e di ciò che devo migliorare.”

Sinner ha poi descritto le sensazioni provate durante il match: “Tutto. Guarda, l’intero match, anche quando sembra abbastanza comodo, è come un ottovolante, no? Soprattutto dentro di noi lo sentiamo. Direi specialmente all’inizio della partita, avendo di nuovo i nervi di servire per la prima volta, cercando di muoversi nel miglior modo possibile. In allenamento giochi più liberamente, non ti preoccupi tanto quando perdi un punto. Sono molto competitivo, quindi amo le partite ufficiali, amo la competizione. È questo che stavo cercando.”

Interrogato sui dubbi avuti durante i tre mesi di stop, Jannik ha risposto con disarmante sincerità: “Certo. È normale avere dubbi. Sarebbe strano non averne. Suonerebbe molto arrogante, no? Ho avuto dubbi prima di scendere in campo oggi. Ho dubbi ora su cosa accadrà nella prossima partita. Ma dobbiamo convivere con i dubbi perché significa che ci tieni davvero, che vuoi migliorare, che vuoi dimostrare a te stesso, che vuoi fare qualcosa di speciale. Credo che ognuno di noi abbia dubbi quotidiani.”

Sinner ha anche parlato dell’incredibile momento del tennis italiano: “Non è solo per me. Ci sono tanti altri italiani che giocano qui, il che rende il pacchetto ancora più grande. Musetti, per la prima volta top 10 che gioca qui, e molti altri italiani. Matteo è di qui. È incredibile il tennis italiano che abbiamo in questo momento.”

Anche sul tema della moda, argomento molto caro all’Italia, Sinner ha mostrato la sua semplicità quando gli è stato chiesto perché preferisca look monocromatici: “Tutti sono diversi. Qui a Roma, se guardiamo le ultime volte in cui ho giocato, ho sempre giocato completamente in nero. È qualcosa che ho sempre voluto mantenere in un certo senso. Questo può cambiare in futuro, sì. Ma mi piace avere tutto dello stesso colore. Credo mi stia abbastanza bene. Non mi piacciono il giallo e l’arancione e questi colori molto brillanti. Preferisco i colori più scuri. La moda fuori dal campo è diversa. Ho ancora molto da imparare sulla moda fuori dal campo. Sono solo un normalissimo ventitrenne. Niente di straordinario.”

Con questa vittoria, l’azzurro ha raggiunto l’impressionante cifra di 22 successi consecutivi, e al prossimo turno affronterà l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del mondo. Un dato testimonia ulteriormente la solidità di Sinner contro avversari di fascia media: dallo US Open 2023, ha vinto tutte le 60 partite giocate contro tennisti fuori dalla Top 20.

Ma oggi, più dei numeri e delle statistiche, contava ritrovare le sensazioni del campo, l’adrenalina della competizione e il calore del pubblico italiano. Elementi che Jannik ha ritrovato tutti insieme, in una giornata che rimarrà nella storia del tennis italiano e che rappresenta solo l’inizio di un’avventura romana che i tifosi sperano possa essere lunga e ricca di soddisfazioni.





Dal nostro inviato al Foro italico, Enrico Milani