Gigante, che gran match, ma non basta contro Mensik nel secondo turno del torneo di Roma

Nel tennis bastano una manciata di punti a indirizzare, spesso decidere, le sorti di una partita molto tirata. Così è andata tra Matteo Gigante e Jakub Mensik, con lo score conclusivo di 7-6, 7-5 in favore del ceco, dove tutto si è deciso nel tiebreak del primo set e nel fotofinish del secondo match valido come secondo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

Il tennista romano ha disputato un primo set di altissimo livello, servendo con efficacia e mettendo a segno addirittura più vincenti del ceco, recente trionfatore del Masters 1000 di Miami. I due sono giunti al tiebreak dopo un parziale equilibrato e privo di palle break, dove ogni servizio è stato difeso con autorità.

Nel gioco decisivo, Matteo è partito con grande coraggio, portandosi sul 3-1 grazie al suo ottimo rovescio in spinta. Ma la svolta è arrivata su un colpo di Mensik che sembrava destinato al corridoio e invece ha sfiorato la riga, risultando vincente. Un punto determinante che ha cambiato l’inerzia del tiebreak. Poco dopo, infatti, l’italiano, ancora avanti 4-2, ha commesso un grave errore di dritto, ridando vita a un Jakub che da quel momento ha scatenato tutta la potenza dei suoi colpi da fondo. Con una risposta vincente da campione sul set point, il ceco si è aggiudicato il tiebreak per 7-4, prendendo di fatto in mano la partita.

Un vero peccato per Gigante, che anche nel secondo set ha continuato a esprimere un tennis di qualità, molto offensivo e capace di mettere in difficoltà Mensik. Il ceco, meno esplosivo rispetto ai suoi giorni migliori e alle sue prestazioni sul cemento, ha faticato a sprigionare tutta la potenza dei suoi colpi in anticipo sulla terra rossa del Foro Italico.

Jakub ha sofferto il dritto arrotato e la profondità del rovescio dell’italiano, apparendo spesso in leggero ritardo negli spostamenti e talvolta incerto nelle scelte tattiche, non riuscendo a conquistare i punti con la sola potenza e risultando anche un po’ corto nel palleggio.

È stato però in risposta, soprattutto con il rovescio, che Mensik ha fatto la differenza. Splendido quello passante, in allungo, sul 3 pari che gli è valso il 15-30. Quel vincente, unito alla precedente risposta del rivale, ha momentaneamente bloccato il braccio di Gigante, che ha commesso doppio fallo scivolando sul 15-40. Matteo, con grande coraggio, si è preso un bel rischio col dritto (30-40) e poi, con il rivale troppo arretrato, lo ha infilato con una palla corta. Il pubblico ha sostenuto l’azzurro, bravo a vincere quattro punti consecutivi e a rimanere in vantaggio sul 4-3.

Nuovamente in difficoltà sul 4 pari al servizio, Gigante si è ritrovato sotto 0-30, ma ha saputo rimontare ancora (5-4). Matteo è arrivato a due punti dal set sul 15-30 nel game successivo, ma Jakub è rimasto solido impattando lo score sul 5-5.

Con la tensione ormai alle stelle, l’azzurro si è ritrovato ancora sotto 0-30 nell’undicesimo game, e poi 15-40 (con Mensik bravo a rispondere a una smorzata). Sul 30-40, Gigante non è riuscito a trovare il passante vincente in uno scambio sotto rete, concedendo il break decisivo che ha portato al 7-5 finale.

Una prestazione di altissimo livello per l’italiano contro un top player, ma quei pochi “maledetti” punti chiave sono andati dalla parte del ceco, facendo la differenza in un match dove Gigante ha dimostrato di poter competere ad armi pari con i migliori.

ATP Rome Jakub Mensik [20] Jakub Mensik [20] 7 7 Matteo Gigante Matteo Gigante 6 5 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Gigante 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica Mensik 🇨🇿 Gigante 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 300 290 Ace 7 5 Doppi falli 2 4 Prima di servizio 38/73 (52%) 41/71 (58%) Punti vinti sulla prima 28/38 (74%) 30/41 (73%) Punti vinti sulla seconda 25/35 (71%) 20/30 (67%) Palle break salvate 0/0 (0%) 3/4 (75%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 93 55 Punti vinti sulla prima di servizio 11/41 (27%) 10/38 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 10/30 (33%) 10/35 (29%) Palle break convertite 1/4 (25%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/13 (77%) 3/4 (75%) Vincenti 23 22 Errori non forzati 27 28 Punti vinti al servizio 53/73 (73%) 50/71 (70%) Punti vinti in risposta 21/71 (30%) 20/73 (27%) Totale punti vinti 74/144 (51%) 70/144 (49%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 229 km/h (142 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 218 km/h (135 mph) 190 km/h (118 mph) Velocità media seconda 161 km/h (100 mph) 157 km/h (97 mph)





Marco Rossi