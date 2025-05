Dal Foro Italico: Parla Matteo Berrettini dopo l’accesso al terzo turno. “È il torneo che mi ha fatto sognare” (audio completo conferenza stampa)

Matteo Berrettini non ha nascosto l’emozione dopo aver conquistato l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista romano, al termine della vittoria contro Fearnley, ha aperto il suo cuore rivelando quanto significhi per lui tornare a competere nel torneo di casa.

Audio conferenza stampa



“Roma è il torneo che mi ha fatto iniziare a sognare, volevo esserci in tutti i modi,” ha confessato Berrettini con gli occhi lucidi. “Le persone che mi vogliono bene sanno quanto ho sofferto.” Parole che racchiudono tutto il percorso travagliato degli ultimi anni, caratterizzato da infortuni e momenti difficili che lo hanno tenuto lontano dai campi più volte.

Nell’analizzare la sua prestazione, Matteo ha mostrato grande consapevolezza: “Ho lasciato tutto in campo, per questo nel secondo set sono rimasto attaccato con i denti.” Una tenacia che gli ha permesso di annullare due set point all’avversario e chiudere l’incontro in due set.

Durante il match, Berrettini ha anche avuto un dialogo interiore importante: “Mi sono detto a un certo punto di trattarmi bene e divertirmi, di non stare lì ad arrabbiarmi.” Una filosofia mentale che rivela la maturità raggiunta dal campione italiano, capace di gestire meglio la pressione rispetto al passato.

“Ho giocato ad alto livello solo a tratti, ma ci sta. Sono tanto felice,” ha aggiunto, dimostrando di essere realista ma allo stesso tempo soddisfatto. Ripercorrendo le ultime settimane, Berrettini ha spiegato: “A Monte-Carlo ho iniziato bene, a un livello alto. Poi a Madrid l’addome ha iniziato a tirare e non ho voluto forzare.”

Guardando avanti, il tennista romano ha le idee chiare sul suo approccio: “Adesso l’obiettivo è divertirmi, stare qua e godermi questa atmosfera. Se sto bene arrivano i risultati. Devo andare in campo con il sorriso e la cattiveria giusta.” Una dichiarazione d’intenti che sottolinea come Berrettini abbia compreso l’importanza dell’equilibrio tra serenità e determinazione.

A suggellare il legame speciale con il pubblico romano, il tennista azzurro ha scritto “Mi siete mancati” nella tradizionale firma alla telecamera dopo la vittoria. Un messaggio semplice ma carico di significato che riassume il sentimento di un atleta che, dopo quattro anni di assenza, è finalmente tornato a casa, al Foro Italico, dove tutto è iniziato.





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani