Sinner si racconta su YouTube prima dell’esordio a Roma: ‘Non importa il risultato'” (Video)

È questione di poche ore prima che Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, faccia il suo tanto atteso ritorno sui campi da tennis del Foro Italico. L’appuntamento con l’ATP Roma 2025 rappresenta un momento particolarmente significativo per il campione altoatesino e per tutti gli appassionati italiani di tennis.

In vista di questo importante evento, Sinner ha riattivato il suo canale YouTube, rimasto praticamente inattivo con un solo video relativo all’Australian Open. Attraverso questo nuovo contenuto, il tennista ha voluto condividere con i fan il suo percorso di preparazione per il prestigioso torneo romano.

Nel filmato, Sinner si rivolge con sincera gratitudine ai suoi sostenitori: “Ho percepito solo energia positiva attorno a me, ed è proprio questa l’atmosfera che vorrei respirare durante il match. Per quanto riguarda il risultato, tutto può accadere e non è la mia preoccupazione principale, perché indipendentemente da come andrà, sarà comunque il mio incontro di ritorno alle competizioni.”

Queste parole rivelano la straordinaria maturità agonistica del campione, che preferisce focalizzarsi sull’esperienza del ritorno in campo piuttosto che sulla pressione del risultato. Un approccio mentale che dimostra la sua crescita non solo tecnica ma anche psicologica.

Il pubblico italiano si prepara a sostenere con entusiasmo il proprio beniamino in questo appuntamento casalingo del circuito ATP, creando quell’energia positiva che Sinner ha menzionato e che potrebbe rivelarsi determinante per il suo percorso nel torneo.





Francesco Paolo Villarico