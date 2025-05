Draper in crescita sulla terra: “Continuo a imparare e adattarmi” (Video)

Jack Draper sta costruendo passo dopo passo il suo percorso sulla terra battuta, superficie storicamente ostica per i tennisti britannici. Dopo aver superato l’italiano Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia, il giovane talento d’oltremanica ha condiviso le sue riflessioni sul processo di adattamento a questa superficie.

“Non so se definirmi un ‘terraiolo’, ma sto sicuramente imparando continuamente”, ha dichiarato Draper quando gli è stato chiesto quanto si senta a suo agio sulla terra rossa. “Sto cercando di trovare modi per essere più efficace su questa superficie.”

Il tennista britannico, che nelle ultime stagioni ha fatto progressi significativi nel ranking ATP, ha evidenziato come ogni partita contro specialisti di questa superficie gli fornisca preziosi insegnamenti: “Più gioco a questo livello contro avversari abituati alla terra battuta, più imparo. Sento di star facendo un buon lavoro.”

Una consapevolezza che dimostra la maturità di un giocatore cresciuto su superfici veloci ma determinato a colmare il gap con i tennisti più esperti sulla terra. Il successo contro Darderi, tennista che ha costruito gran parte della sua carriera sulla terra battuta, rappresenta un ulteriore passo avanti in questo processo di evoluzione.

Per Draper, l’esperienza romana rappresenta un’importante tappa di avvicinamento al Roland Garros, secondo Slam della stagione, dove potrà mettere alla prova i progressi fatti. La sua capacità di adattare il proprio gioco, originariamente impostato per superfici più rapide, alle caratteristiche della terra battuta, dimostra la completezza di un atleta che non vuole porre limiti alla propria crescita.





Francesco Paolo Villarico