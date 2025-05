Masters 1000 Roma – Darderi ribalta il tie-break e vola al secondo turno: ora sfida Draper

Luciano Darderi approda al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. In una partita conclusasi a tarda notte, l’italo-argentino ha sconfitto il cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 7-6(4) 6-3, guadagnandosi la possibilità di sfidare il britannico Jack Draper, numero 5 del mondo.

La sfida si è aperta con un primo set estremamente combattuto, in cui l’azzurro ha dovuto affrontare momenti di grande difficoltà. Nel corso della frazione, Darderi si è trovato ad annullare due pericolose palle break, una particolarmente insidiosa sul 5-5, riuscendo a portare il set al tie-break con grande determinazione.

Anche nel tie-break il numero 46 del ranking ATP ha vissuto un momento critico, trovandosi sotto per 2-4 contro il cinese, numero 73 del mondo. Con grande carattere e lucidità nei momenti decisivi, l’italo-argentino ha ribaltato completamente la situazione, inanellando una serie di punti consecutivi che gli hanno permesso di aggiudicarsi il tie-break per 7 punti a 4.

Nel secondo parziale, Darderi ha cambiato marcia. Un break immediato nel game d’apertura ha indirizzato la frazione, permettendogli di giocare con maggiore tranquillità. Il controllo del match è rimasto sempre nelle mani dell’azzurro che, con un secondo break nel nono gioco, ha chiuso definitivamente i conti sul 6-3.

Il premio per questa vittoria è una sfida di altissimo livello contro Jack Draper, britannico in grande ascesa che occupa attualmente la quinta posizione del ranking mondiale. Un test significativo per misurare l’effettivo stato di forma di Darderi.

L’incontro con Draper rappresenterà un’occasione preziosa per l’azzurro di confrontarsi con uno dei protagonisti del circuito, in un torneo che storicamente regala spesso sorprese e permette ai giocatori di casa di superare i propri limiti, sostenuti dal calore del pubblico del Foro Italico.

ATP Rome Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 6 3 Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bu 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 Y. Bu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Y. Bu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi