Ascolti super per l’intervista di Sinner su Rai 1

Jannik Sinner “buca lo schermo”, anche quando non gioca ma è solo intervistato. La grandissima attesa per il rientro in campo del nostro campione, prevista per la prossima settimana agli Internazionali d’Italia, e la forza del suo personaggio hanno fatto il pieno d’ascolti in tv ieri sera, quando subito dopo il Tg1 è stato trasmesso lo speciale “Gioco, Partita, Incontro con Sinner”, andato in onda dalle 20.30 alle 20.54.

L’intervista esclusiva a Jannik realizzata dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci ha registrato un dato d’ascolto notevole: ben 4.766.000 spettatori sono rimasti incollati alla tv, registrando un dato di share del 24.6%.

L’intervista per il suo grande interesse ha spinto la rete a stravolgere il suo classico palinsesto, cancellando per una serata l’approfondimento “5 minuti” di Bruno Vespa, e anche lo slittamento del seguitissimo programma “Affari tuoi”. Come si dice in questi casi, “Ubi maior…”

Marco Mazzoni