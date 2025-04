Medvedev a tutto campo: vittoria a Madrid e riflessioni su documentari e palle corte

Daniil Medvedev ha superato brillantemente il terzo turno del Mutua Madrid Open 2025, battendo Juan Manuel Cerúndolo con un convincente 6-2 6-2. Il russo, che si presentava all’incontro senza alcun rodaggio nel torneo a causa del forfait di Laslo Djere nel secondo turno, non ha mostrato esitazioni contro l’argentino, fratello di Francisco Cerúndolo, che aveva sorpreso tutti eliminando Felix Auger-Aliassime in due set (7-6 6-4).

Dopo la vittoria, Medvedev si è presentato in conferenza stampa dove ha condiviso le sue sensazioni sulla terra battuta, superficie che storicamente non ama particolarmente: “Ogni giorno mi sento meglio su terra battuta. La mia mentalità è cercare di ottenere qualcosa di importante nei tornei. Ho vinto Roma e questo mi dà molta fiducia in me stesso. Ho ottenuto buoni risultati e in questa stagione ho già battuto giocatori specialisti della superficie.”

Il russo ha ammesso la sua delusione per la rapida eliminazione a Montecarlo contro De Miñaur (6-2 6-2), ma ha mostrato fiducia nelle sue capacità: “Non ho grandi obiettivi, ma voglio giocare il mio miglior tennis perché credo di poter giocare in modo molto simile a come gioco sul cemento.”

Riguardo al fatto di non aver giocato fino al terzo turno, Medvedev non lo considera un problema: “Non so come sia per gli altri giocatori, ma per me non è stato un problema. È una fortuna passare direttamente, forse qualcun altro vorrebbe giocare per prendere ritmo. Djere è un giocatore molto difficile e mi sarebbe piaciuto giocare la partita. In ogni caso, per me è positivo avere una partita in meno. Mi sono allenato ugualmente e il giorno della partita ho fatto doppia sessione.”

Durante l’incontro con i giornalisti, Medvedev ha condiviso anche le sue riflessioni sulle palle corte nel tennis: “Credo che le palle corte siano molto importanti nel gioco, io le uso a volte e anche se non sono il migliore nel farle, le eseguo. È qualcosa che ti viene dalla nascita, saperle fare bene o no. Ad esempio, Alcaraz o Musetti fanno delle palle corte che sembrano impossibili da restituire. Lì è quando sono più pericolose perché non te le aspetti, eppure loro le eseguono perfettamente.”

Il tennista russo ha parlato anche dell’evoluzione del tennis moderno: “Ora tutti possono difendersi con le proprie armi. Reilly Opelka corre peggio di Alcaraz e forse di me stesso, ma si difende bene. Può correre, sostenere scambi… 10 anni fa, giocatori come Zverev probabilmente avrebbero basato il loro gioco sul servizio e volée. Il gioco si evolve, come altri sport quali il calcio, dove i difensori 40 anni fa forse non si muovevano dalla loro posizione e ora invece corrono per 90 minuti da una parte all’altra del campo.”

Infine, alla domanda sulla possibilità di realizzare un documentario sulla sua vita, Medvedev ha risposto con franchezza: “Ho visto come hanno realizzato il documentario di Alcaraz e la verità è che sei tutto il giorno circondato da molte telecamere. Questo non è qualcosa che mi piace, non fa per me. Non mi dispiace avere attenzione, firmo autografi a tutti quelli che me lo chiedono quando sono in campo, e negli hotel o in vacanza ci sono molte persone che chiedono foto o autografi. Va bene, lo faccio, ma quando sto cenando con la mia famiglia o in un ambiente più privato non lo faccio.”

Il russo ha concluso con decisione: “Impazzirei se mi facessero un documentario perché vogliono sempre un po’ più di quanto gli hai permesso. Vogliono riprendere i tuoi figli, tua moglie, fargli domande e sapere di più sulla tua vita personale. So che i fan vorranno sapere tutto su di me, ma bisogna mantenere un po’ di spazio personale. Quindi no, non credo che farò mai un documentario su di me, ma mai dire mai.”

Dopo questa convincente vittoria, Medvedev si prepara ad affrontare Brandon Nakashima nel prossimo turno del Mutua Madrid Open 2025, cercando di migliorare ulteriormente le sue prestazioni sulla terra rossa.





