Challenger 100 Mauthausen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Fognini, wild card e Gigante SE. Napolitano nelle quali

Challenger 100 Mauthausen – Tabellone Principale – terra

(1) Raphael Collignon vs Alexander Blockx

Alejandro Moro Canas vs Qualifier

(NG) Nicolai Budkov Kjaer vs Lukas Neumayer

Qualifier vs (7) Jerome Kym

(3) Marin Cilic vs (SE) Matteo Gigante

Marco Trungelliti vs Timofey Skatov

(Alt) Benjamin Hassan vs Martin Landaluce

Jurij Rodionov vs (5) Tomas Barrios Vera

(6) Taro Daniel vs Cristian Garin

Qualifier vs Vilius Gaubas

Qualifier vs (WC) Joel Schwaerzler

(WC) Neil Oberleitner vs (WC) (4) Fabio Fognini

(8) Thiago Agustin Tirante vs Qualifier

Nikoloz Basilashvili vs Filip Misolic

Roman Andres Burruchaga vs Qualifier

Shintaro Mochizuki vs (2) Thiago Monteiro

(Alt) (1) Thiago Seyboth Wildvs Bye(WC) Matthias Ujvaryvs (7) Nerman Fatic

Alternate vs Bye

(WC) Manuel Lazic vs (11) Stefano Napolitano

(3) Dimitar Kuzmanov vs Bye

Mirza Basic vs (8) Dennis Novak

(4) Mika Brunold vs Bye

(WC) Sebastian Sorger vs (10) Daniel Masur

(Alt) (5) Jakub Paul vs (Alt) Florian Broska

(WC) Nico Hipfl vs (9) Marko Topo

(6) Matej Dodig vs (Alt) Tadeas Paroulek

(Alt) Syl Gaxherri vs (12) Martin Krumich

Court 1 – ore 10:00

Manuel Lazic 🇦🇹 vs Stefano Napolitano 🇮🇹

Syl Gaxherri 🇦🇹 vs Martin Krumich 🇨🇿

Sebastian Sorger 🇦🇹 vs Daniel Masur 🇩🇪

Court 2 – ore 10:00

Matej Dodig 🇭🇷 vs Tadeas Paroulek 🇨🇿

Jakub Paul 🇨🇭 vs Florian Broska 🇩🇪