A Pasquetta Finali ITF Under 18 Città di Firenze ore 10 derby tedesco nel femminile e dalle 16 (maschile) Italia – Slovenia: Balducci Sesko

Saranno Italia-Slovenia nel maschile e derby tedesco nel femminile le finali del 48° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze Il giorno di Pasquetta al Circolo del Tennis Firenze 1898, la mattina alle 10, si troveranno di fronte le due favorite tedesche Bennemann e Pohle per conquistare il Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”

Il pomeriggio dalle 16 sarà la volta della finale maschile tra l’azzurro Lorenzo Balducci e lo sloveno Ziga Sesko(7). Il termale mancino Balducci, figlio del maestro ed ex professionista Daniele Balducci, partito dalle qualificazioni è riuscito a conquistare l’atto finale della manifestazione internazionale superando in semifinale lo spagnolo Xavi Palomar (8) anche lui mancino per 61 26 62. Un match interrotto due volte per la pioggia dove il toscano è stato bravo a cambiare gioco e a non dare ritmo all’iberico. In finale l’azzurro se la vedrà con lo sloveno Ziga Sesko (7) che ha superato l’altro italiano Simone Massellani per 76 63. Sesko si allena a Bordighera da Riccardo Piatti ed ha un gioco divertente con i colpi a rimbalzo (diritto e rovescio) solidi un bel servizio e non dispiace la rete. Insomma una partita da vedere per il pubblico con ingresso libero al Circolo del Tennis Firenze 1898.

Nel femminile la numero uno Eva Bennemann, sul centrale, non ha problemi a sconfiggere la rumena Anamaria Federica Oanala (4) per 61 63 e così in finale se la vedrà con la compagna di nazionale Victoria Pohle che ha superato nell’altra semifinale la giocatrice Ceca Denisa Zoldakova per 63 64.

Nel torneo di doppio vittoria per il duo americano composto da Ford McCollun e Nishal Spurling (4) nel maschile bravi a superare in finale il neozelandese Cody Atkinson e l’iberico Iker Ibarrondo Suarez per 75 62

Nel femminile è il duo azzurro composto da Fabiola Marino e Carla Giambelli a vincere sulle favorite Eva Bennemann e Victoria Pohle (1) per 76 64 Brave le ragazze italiane sotto gli occhi del responsabile under 19 femminile Giovanni Paolisso