“Ho notato un problema all’adduttore”. Madrid Open a rischio per Alcaraz? (con il video della finale)

“Sono state due settimane di lavoro intenso e senza sosta, è stata una vera sfida. Oggi non è stato possibile vincere, ma ho dato tutto quello che avevo. Non so se avrei potuto spingermi oltre. Il secondo set è iniziato con scambi lunghi e intensi, è stato davvero duro. Dopo un paio di rincorse, ho notato un problema all’adduttore destro. È subito scattato un campanello d’allarme, rendendo difficile rimanere concentrato sul gioco. Ti preoccupi di come sta il tuo fisico, la tua salute… avrò due giorni di riposo. Sono fiducioso che non mi pregiudicherà il torneo Madrid.” Così Carlos Alcaraz ha parlato a Barcellona dopo la sconfitta sofferta contro Rune nella finale del “Godò”, storico torneo catalano.

Sembra ottimista Carlos, tuttavia secondo il quotidiano Marca, la situazione non sarebbe così chiara. Alcaraz infatti è stato visitato dopo la finale da Angel Ruiz Cotorro, esperto medico che guida l’equipe del torneo, per anni a fianco anche di Rafael Nadal nei suoi tanti infortuni. Lo specialista avrebbe consigliato al tennista di sottoporsi ad immediati accertamenti, confermando che qualcosa non è a posto nella mescolatore della gamba destra.

Domani quindi Alcaraz si sottoporrà ad una risonanza magnetica a Barcellona che approfondirà le sue condizioni e verrà stabilita l’entità dell’infortunio. Solo a quel punto il quadro sarà completo e si saprà se i pochi giorni che lo separano dal debutto a Madrid saranno sufficienti a curare il problema. Ovviamente lo staff dello spagnolo guarderà anche al medio periodo: si entra nella fase calda della stagione su terra battuta, con due Masters 1000 uno dopo l’altro e, dopo una sola settimana, Roland Garros dove il murciano dovrà difendere il titolo 2024. Sarà un rischio giocare a Madrid?

