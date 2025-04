Challenger 50 Abidjan 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e due nelle quali

Challenger Abidjan 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Aziz Dougaz vs Qualifier

Lucas Poullain vs Moez Echargui

Giles Hussey vs Toby Samuel

Qualifier vs (8) Philip Henning

(3) Michael Geerts vs Tibo Colson

Dominik Kellovsky vs Tommaso Compagnucci

(WC) Taha Baadi vs Aryan Shah

Qualifier vs (6) Ergi Kirkin

(5) Ricardas Berankis vs (WC) Benoit Paire

Qualifier vs Daniil Glinka

(SE) Maximus Jones vs Qualifier

(WC) Seydina Andre vs (4) Clement Chidekh

(7) Eliakim Coulibaly vs Qualifier

Kirill Kivattsev vs Kris Van Wyk

Karan Singh vs Aleksandre Bakshi

Vadym Ursu vs (2) Robin Bertrand

(1) Florent Baxvs (WC) Kwami Stanislas Dussey(WC) Joel Medavs (12) Dragos Nicolae Cazacu

(2) Damien Wenger vs Constantin Bittoun Kouzmine

Aleksandr Lobanov vs (8) Massimo Giunta

(3) Luca Potenza vs Dinko Dinev

(WC) Abdoulaziz Bationo vs (9) Guillaume Dalmasso

Alternate vs Tanguy Genier

Adil Kalyanpur vs (7) Aziz Ouakaa

(5) Yanki Erel vs (WC) Myko Yohann Himad Kouame

Brandon Perez vs (10) S D Prajwal Dev

(6) Dominik Palan vs Nicolas Jadoun

Matthias Ujvary vs (11) Matt Hulme

CENTRAL KAYDAN – ore 12:00

Yanki Erel vs Myko Yohann Himad Kouame

Abdoulaziz Bationo vs Guillaume Dalmasso

Joel Meda vs Dragos Nicolae Cazacu

Florent Bax vs Kwami Stanislas Dussey (Non prima 16:30)

COURT COFINA NEEMBA – ore 12:00

Dominik Palan vs Nicolas Jadoun

Luca Potenza vs Dinko Dinev

Damien Wenger vs Constantin Bittoun Kouzmine

Alternate vs Tanguy Genier

COURT CNPS – ore 12:00

Brandon Perez vs S D Prajwal Dev

Matthias Ujvary vs Matt Hulme

Aleksandr Lobanov vs Massimo Giunta

Adil Kalyanpur vs Aziz Ouakaa