Challenger 75 Savannah: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger 75 Savannah – Tabellone Principale – terra

(1) Eliot Spizzirri vs Qualifier / Special Exempt

(WC) Alfredo Perez vs Qualifier / Special Exempt

Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt

Geoffrey Blancaneaux vs (WC) (6) Jenson Brooksby

(3) Emilio Nava vs Joel Schwaerzler

Nicolas Mejia vs (Alt) Maxime Janvier

Sascha Gueymard Wayenburg vs Matteo Martineau

Tung-Lin Wu vs (7) Alexis Galarneau

(5) Dmitry Popko vs Qualifier / Special Exempt

Oliver Crawford vs Qualifier / Special Exempt

Qualifier / Special Exempt vs Aidan Mayo

Qualifier / Special Exempt vs (4) Liam Draxl

(8) Bernard Tomic vs Michael Mmoh

(WC) Andres Martin vs Chris Rodesch

Mathys Erhard vs (Alt) Genaro Alberto Olivieri

Andres Andrade vs (2) Federico Agustin Gomez

(1) Corentin Denollyvs (WC) Tristan McCormickJJ Tracyvs (10) Marc Polmans

(2) Garrett Johns vs Felix Corwin

(Alt) Steven Diez vs (7) Ryan Seggerman

(3) Gabi Adrian Boitan vs (WC) Quinn Vandecasteele

Cannon Kingsley vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva

(4) Patrick Maloney vs Kiranpal Pannu

(Alt) Antoine Ghibaudo vs (12) Alex Rybakov

(5) Tyler Zink vs (Alt) Christian Sigsgaard

(WC) Ryan Fishback vs (9) Stefan Kozlov

(6) Govind Nanda vs Bruno Kuzuhara

(WC) Joshua Sheehy vs (11) Patrick Kypson

Landings Company Stadium – ore 16:00

Garrett Johns vs Felix Corwin

Ryan Fishback vs Stefan Kozlov

Corentin Denolly vs Tristan McCormick

Govind Nanda vs Bruno Kuzuhara

Savannah Toyota Court – ore 16:00

Patrick Maloney vs Kiranpal Pannu

Tyler Zink vs Christian Sigsgaard

Cannon Kingsley vs Joao Lucas Reis Da Silva

Joshua Sheehy vs Patrick Kypson

Atlantic Radiology Court – ore 16:00

Steven Diez vs Ryan Seggerman

Antoine Ghibaudo vs Alex Rybakov

JJ Tracy vs Marc Polmans

Gabi Adrian Boitan vs Quinn Vandecasteele