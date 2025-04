Lorenzo Balducci e Simone Massellani semifinalisti al 48° Torneo ITF Under 18 Città di Firenze

Siamo alle semifinali del 48° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze Il giorno di Pasqua al Circolo del Tennis Firenze 1898 sono previste le semifinali dalle 10 per ammirare lo spettacolo del tennis giovanile mondiale.

Il pubblico potrà applaudire due giocatori italiani che sono riusciti a qualificarsi per il penultimo atto del torneo maschile. La sorpresa, il termale dello Sporting Club Montecatini, Lorenzo Balducci mancino che ha eliminato nei quarti il favorito Gabriele Crivellaro nella parte alta del tabellone mentre nella bassa è il piemontese Simone Massellani a superare nel derby Filippo Alfano 61 16 64.

Poteva essere una semifinale tutta italiana ma Raffaele Ciurnelli (Ct Giotto Arezzo) avanti di un set si è fatto recuperare dallo spagnolo Xavi Palomar (8) con il match che si chiude 46 64 61 per l’iberico che così affronterà il termale Balducci, figlio dell’ex giocatore e maestro Daniele Balducci, che in questa manifestazione ha fatto vedere un tennis frizzante e divertente. Il piemontese Massellani che ha come punto di forza il rovescio lungo linea invece affronterà il vincente del match tra lo sloveno Ziga Sesko [7] e il ceco Jakub Smejcky.

Nel femminile escono entrambe le due atlete italiane. Collocate nella parte bassa del tabellone La marchigiana Ilary Pistola ha perso nettamente 62 62 contro la giocatrice Ceca Denisa Zoldakova mentre la lombarda Carla Giambelli è stata eliminata dalla seconda favorita del seeding la tedesca Victoria Pohle per 62 64. Nella parte alta va avanti senza problemi l’altra tedesca Eva Bennemann (1) che approda in semifinale superando la svizzera Sarina Schnyder per 63 30 ritiro

Il torneo di doppio avrà il suo atto finale nella giornata di domenica 20 aprile con in gara ancora la coppia italiana composta da Carla Giambelli e Fabiola Marino e il duo tedesco Eva Bennemann e Victoria Pohle [1] come favorite.

Nel maschile è la coppia composta da Daniel Aleksandar Amarandei e Gabriele Crivellaro ad essere ancora iin gara.

L’accesso al torneo è libero con le semifinali che verranno giocate il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) dalle 10 e le finali a Pasquetta (lunedi 21 aprile).

Singolare maschile:

BALDUCCI, LORENZO b CRIVELLARO, G [1] 64 63

PALOMAR, Xavi [8] b CIURNELLI, Raffaele 46 64 61

SESKO, Ziga [7] vs SMEJCKY, Jakub

MASSELLANI, Simone b ALFANO, Filippo 61 16 64

Singolare femminile:

BENNEMANN, Eva [1] b SCHNYDER, Sarina 63 30

OANA, A [4] vs MURRAY, Ligaya [8]

ZOLDAKOVA, Denisa b PISTOLA, Ilary 62 62

POHLE, Victoria [2] b GIAMBELLI, Carla [5]