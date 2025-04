Zverev insultato da uno spettatore durante l’ATP di Monaco (Video)

Durante l’ATP di Monaco 2025, Alexander Zverev si è trovato nuovamente coinvolto in una situazione spiacevole a causa delle accuse passate che continuano a perseguitarlo. Sebbene tutti i suoi casi siano stati risolti nei tribunali, gran parte del pubblico internazionale non ha dimenticato le gravi accuse di maltrattamento e violenza di genere rivolte al tennista tedesco.

Le vicende legate a Olya Sharypova e la denuncia presentata da Brenda Patea, quest’ultima risolta tramite un accordo extragiudiziale senza arrivare a conclusione del processo, continuano a suscitare interesse mediatico, influenzando ancora l’opinione pubblica.

For the second time this year, someone in the crowd shouted at Alexander Zverev about the domestic violence accusations against him…this time in his home country of Germany. pic.twitter.com/ClWt5ROuMB

— Tennis Blockade (@tennisblockade) April 18, 2025