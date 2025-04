Alcaraz e Rune avanzano a Barcellona, Zverev rimonta e vince a Monaco (Video)

Carlos Alcaraz ha prolungato il suo momento di forma venerdì al Barcelona Open Banc Sabadell, portando a otto la sua serie di vittorie consecutive con una convincente prestazione nei quarti di finale.

La testa di serie numero uno ha superato Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-3, qualificandosi per le semifinali del prestigioso ATP 500 catalano. Fresco del suo secondo titolo stagionale conquistato domenica scorsa a Monte-Carlo, il campione spagnolo ha mostrato carattere e resistenza, recuperando per due volte uno svantaggio nel primo set prima di chiudere l’incontro in un’ora e 39 minuti.

“Ho iniziato con difficoltà al servizio, stavo lottando un po’ a livello mentale,” ha ammesso Alcaraz, che nel primo set ha vinto solo il 57% dei punti sulla prima di servizio. “Erano solo i primi game, poi credo di essere migliorato notevolmente. Mi sono calmato e ho ricominciato a pensare positivamente. Alex è partito forte, giocando in modo aggressivo, e il primo set è stato davvero serrato.”

Con questa vittoria, Alcaraz entra nel ristretto gruppo di sei giocatori che hanno registrato otto vittorie consecutive a livello Tour nel 2025, insieme a Sebastian Baez, Jiri Lehecka, Gael Monfils, Denis Shapovalov e Alexander Zverev. Il due volte campione di Barcellona (2022-2023) attende ora in semifinale il vincitore tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils.

Nell’altra parte del tabellone, Holger Rune ha firmato una delle prestazioni più impressionanti del torneo, eliminando con un secco 6-4, 6-2 il campione in carica Casper Ruud. Il danese ventunenne ha dominato l’incontro con una combinazione perfetta di potenza da fondo campo e intelligenza tattica, come dimostrato da un efficace schema di servizio e volée che lo ha portato sul 2-0 nel secondo set.

“Significa molto questa vittoria, ho disputato davvero un ottimo match,” ha dichiarato Rune, che migliora il suo record stagionale a 14-9. “Colpivo con decisione e mi sentivo in grande fiducia. Ho giocato secondo la mia strategia ed ero particolarmente esplosivo, esattamente come voglio giocare.”

Questa vittoria rappresenta il terzo successo consecutivo contro un Top-10 per Rune (dopo Tsitsipas e Medvedev nel percorso verso la finale di Indian Wells) ed estende a sei la sua striscia di vittorie nei quarti di finale, una serie iniziata a Cincinnati lo scorso anno. Nonostante Ruud fosse in vantaggio per 6-1 nei precedenti, il norvegese non è riuscito a trovare il suo gioco, commettendo ben 29 errori non forzati durante gli 87 minuti di gioco e scivolando al 15° posto nel ranking ATP live.

In semifinale, Rune affronterà Karen Khachanov, che ha superato Alejandro Davidovich Fokina 6-4, 7-5, mostrando grande carattere nel rimontare da 2-5 nel secondo set e salvando anche un set point. “Ho finalmente trovato il ritmo giusto, vincendo partite consecutive e match equilibrati, e questo mi dà grande fiducia,” ha commentato il russo, alla sua terza semifinale su terra rossa.

Intanto all’ATP 500 di Monaco, Alexander Zverev ha dovuto lottare duramente per raggiungere le semifinali, sopravvivendo a una battaglia di oltre tre ore contro Tallon Griekspoor. Il numero tre del mondo, dopo aver perso il primo set al tie-break, si è trovato ad un passo dalla sconfitta quando l’olandese ha servito per il match sul 5-4 nel secondo set. Tuttavia, Zverev ha mostrato grande determinazione, vincendo il tie-break del secondo set e poi effettuando il break decisivo nel settimo game del terzo, con il punteggio finale di 6-7(6), 7-6(3), 6-4.

Questa è solo la seconda semifinale stagionale per il tedesco dopo la finale raggiunta agli Australian Open, un risultato che gli permette di mantenere vive le speranze di terminare la settimana come numero due del ranking mondiale, a seconda dei risultati di Alcaraz a Barcellona. Zverev attende ora il vincente tra Zizou Bergs e Fabian Marozsan, mentre Ben Shelton e Francisco Cerundolo si contenderanno l’altro posto in finale.





