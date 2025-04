ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Tsitsipas si ritira dopo appena due game al Conde de Godó: Fils affronterà Alcaraz in semifinale

Il pubblico del Conde de Godó è rimasto deluso nel vedere concludersi prematuramente quello che prometteva di essere uno spettacolare quarto di finale. Due dei migliori specialisti della terra battuta del circuito ATP si sono presentati sul Campo Centrale di Barcellona, ma l’atteso duello è durato appena pochi minuti.

Stefanos Tsitsipas, visibilmente limitato nei movimenti, ha deciso di non rischiare ulteriori complicazioni e si è ritirato dopo appena due game di partita, sul punteggio di 2-0 in favore di Arthur Fils. Il tennista greco, dopo aver perso i primi due game, si è recato negli spogliatoi per ricevere cure mediche, senza che venisse specificata la natura del problema fisico. Al suo ritorno in campo, Tsitsipas ha tentato di proseguire l’incontro, ma è riuscito a disputare solamente due punti prima di alzare bandiera bianca.

Per effetto di questo ritiro, il giovane tennista francese Arthur Fils avanza in semifinale senza aver praticamente speso energie, un vantaggio non indifferente in vista del prossimo impegno. Il ventenne transalpino avrà ora l’opportunità di sfidare nuovamente Carlos Alcaraz, in quella che sarà la rivincita dell’emozionante duello che i due hanno disputato appena una settimana fa nel Masters 1000 di Montecarlo.

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 ATP 500 Barcellona Spagna





Terra battuta 🏆

ATP 500 👨

QUARTI DI FINALE 🌤️ Previsioni meteo Barcellona, 18 Aprile 2025 18°C min. 10°C

Pista Rafa Nadal – ore 11:00

Karen Khachanov vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Barcelona Karen Khachanov Karen Khachanov 6 7 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 4 5 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Holger Rune vs Casper Ruud



ATP Barcelona Holger Rune [6] Holger Rune [6] 6 6 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 4 2 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Ruud 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 H. Rune 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 5 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils



ATP Barcelona Stefanos Tsitsipas [3] • Stefanos Tsitsipas [3] 30 0 Arthur Fils [7] Arthur Fils [7] 40 2 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Pista Andres Gimeno – ore 14:00

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Hugo Nys / John Peers (Non prima 14:00)



ATP Barcelona Alexander Erler / Constantin Frantzen Alexander Erler / Constantin Frantzen 6 6 Hugo Nys / John Peers Hugo Nys / John Peers 3 4 Vincitore: Erler / Frantzen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Nys / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 5-3 → 5-4 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Nys / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 H. Nys / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / Frantzen 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 H. Nys / Peers 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Nys / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Nys / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Nys / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sander Arends / Luke Johnson vs Ariel Behar / Joran Vliegen



ATP Barcelona Sander Arends / Luke Johnson Sander Arends / Luke Johnson 6 6 Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 4 2 Vincitore: Arends / Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Arends / Johnson 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Arends / Johnson 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Monaco Germania





Terra battuta 🏆

ATP 500 👨

QUARTI DI FINALE ⛅ Previsioni meteo Monaco, 18 Aprile 2025 11°C min. 4°C

Center Court – ore 11:00

Francisco Cerundolo vs David Goffin



ATP Munich Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 6 6 David Goffin David Goffin 2 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Luciano Darderi vs Ben Shelton



ATP Munich Luciano Darderi Luciano Darderi 4 3 Ben Shelton [2] Ben Shelton [2] 6 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 15-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor



ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 7 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 6 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Fabian Marozsan vs Zizou Bergs



ATP Munich Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Zizou Bergs Zizou Bergs 3 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-30 3-4 → 4-4 Z. Bergs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 14:00

Andre Goransson / Sem Verbeek vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner