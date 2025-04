La corsa dei favoriti al 48° ITF Under 18 Città di Firenze Junior prosegue

La 48ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” prosegue causa pioggia un po all’aperto, in viale del Visarno, e un pò al coperto sui campi del Club Sportivo Firenze e di San Giusto con i favoriti che raggiungono gli ottavi di finale della manifestazione fiorentina.

Nel maschile dopo la bella prova del numero uno Gabriele Crivellaro (1) esce dal torneo dopo un match molto combattuto Matteo Sciahbasi ad opera dello svizzero Adam Knis per 26 62 64. Sulla strada dell’azzurro verso la finale c’è l’americano Nischal Spurling [3] che agli ottavi dovrà cercare di superare il toscano del Ct Giotto Arezzo Raffaele Ciurnelli

“Giocare al Ct Firenze in questo torneo che ha visto vincere giocatori del calibro di Federer, Khachanov e Lorenzo Musetti mi da una carica incredibile – spiega Ciurnelli – non mi do limiti e proverò ad andare più avanti possibile nel torneo. Spero che il pubblico mi faccia il tifo perchè quando ho dalla mia il sostegno gioco ancora meglio”.

Gli altri azzurri in gara sono Filippo Alfano che affronterà il polacco Blus e Simone Massellani che troverà la sorpresa Ali Missoum, marocchino, che ha sconfitto all’esordio il tedesco Sickenberger, secondo favorito..

A livello femminile prosegue la corsa della numero uno del tabellone la tedesca Eva Bennemann che sconfigge 62 61 l’azzurra Alessia Antici e troverà agli ottavi la russa Kseniia Ruchkina che ha superato la svedese Czajka 62 62. Niente da fare per la giocatrice toscana Vittoria Vignolini che di fronte alla numero 4, la rumena Anamaria Federica Oana, perde con un netto 62 62. Negli ottavi in programma venerdi 18 aprile Ilary Pistola sfiderà la tedesca Bigelsbach mentre l’altra italiana ancora in gara Carla Giambelli (5) affronterà l’ucraina Skliar.

Gli incontri degli ottavi di finale (venerdi 18 aprile) avranno inizio (ingresso libero) alle 9 e accanto alle sfide di singolare proseguirà anche il torneo di doppio che vede come prime coppie favorite nel tabellone maschile lo svizzero Thomas Gunzinger in coppia con il tedesco Tom Sickenberger [1] mentre la testa di serie numero due vede lo sloveno Ziga Sesko insieme allo svedese Victor Ryden

Nel femminile da battere il duo tedesco Eva Bennemann e Victoria Pohle [1] con seconde favorite la coppia composta dall’Ucraina Mariia Drobysheva e dalla Ceca Denisa Zoldakova [2]

Tanti i tecnici presenti al Circolo del Tennis Firenze 1898 per seguire i giocatori e non poteva mancare il referente Fitp degli under 18 Giancarlo Palumbo che conosce molto bene questi tornei “Il torneo del Ct Firenze ha una tradizione incredibile ed è un passaggio obbligato per i giovani tennisti – spiega Palumbo – qui ci ricordiamo di una finale tra Roger Federer e il nostro capitano di Coppa Davis Filippo Volandri ma anche le affermazioni di Kachanov, di Lorenzo Musetti e di tanti altri giocatori e giocatrici che poi sono diventati campioni. Tra l’altro questa è una manifestazione particolare perchè segue la Pasqua e ogni anno ha delle novità ma il fatto che ci siano tanti giocatori di nazionalità diverse conferma che è un torneo che richiama i migliori giovani di tutto il mondo e anche noi come Federazione portiamo i migliori per farli crescere”.

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all’interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria (quest’anno festeggia i 127 anni e nell’occasione del 125° anno è stato insignito del Fiorino d’Oro massima onorificenza fiorentina) e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti. Le semifinali verranno giocate il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) e le finali a Pasquetta (lunedi 21 aprile).

Risultati:

SUI Adam Knis b ITA Matteo Sciahbasi 26 62 64

GER Eva Bennemann [1] ITA Alessia Antici 62 61

UKR Polina Skliar b ITA Virginia Proietti 61 61

Kseniia Ruchkina b SWE Antonina Czajka 62 62

GER Sophie Triquart b ITA Beatrice Vittoria Gatti 64 43

ROU Anamaria Federica Oana [4] b ITA Vittoria Vignolini 62 62