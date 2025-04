ITF Santa Margherita di Pula: La pioggia ferma l’intera giornata

Se la pioggia aveva rallentato il programma del martedì, il temporale di oggi ha annullato completamente il mercoledì del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Rinviati a domani i match che avrebbero visto in campo, tra gli altri, nel maschile Gianmarco Ferrari (contro il qualificato giapponese Naoki Tajima), la wild card Stefano D’Agostino (opposto al britannico Jay Clarke, testa di serie numero 2), Raul Brancaccio (contro il qualificato indiano Manas Dhamne), il qualificato Maximilian Figl (opposto allo spagnolo Mario Mansilla Diez, anche lui proveniente dal tabellone cadetto) e il derby tutto tricolore tra i qualificati Manuel Mazza e Alessandro Bellifemine e, nel femminile, la qualificata Vittoria Paganetti (contro la qualificata ucraina Yelyzaveta Kotliar), le wild card Alessandra Mazzola (opposta alla francese Julie Belgraver, testa di serie numero 2) e Viola Turini (contro la qualificata ucraina Krystyna Pochtovyk), la numero 5 del seeding Tatiana Pieri (opposta alla qualificata statunitense Mia Horvit), la lucky loser Federica Di Sarra (contro la giapponese Hikaru Sato, testa di serie numero 3) e la qualificata Chiara Fornasieri (opposta a un’altra tennista proveniente dal tabellone cadetto, la francese Ksenia Efremova).