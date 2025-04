ITF Santa Margherita di Pula: il resoconto di Martedì 15 Aprile 2025

La pioggia caduta abbondante nella notte ha ritardato l’inizio delle partite del martedì del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

I match sono iniziati alle 12 su due campi e alle 15.30 sugli altri, con conseguente e ovvio ritardo sull’ordine di gioco previsto, che si è concluso poco oltre le 19.30..

Nel main draw maschile, esordio sul velluto per la testa di serie numero 7 Andrea Picchione, che ha regolato 6-1, 6-2 Michele Ribecai.

Bella rimonta di Federico Iannaccone, che nella prosecuzione del match iniziato ieri, ha eliminato 3-6, 6-1, 6-1 in rimonta la testa di serie numero 5, il romeno Cezar Cretu.

Nel tabellone anche Gianmarco Ferrari, Raul Brancaccio, la wild card Stefano D’Agostino ei qualificati Manuel Mazza, Alessandro Bellifemine e Maximilian Figl.

Due italiane hanno superato le qualificazioni femminili: Chiara Fornasieri (che l’ha spuntata 4-6, 6-4, 10-3 nel derby contro Federica Di Sarra) e Vittoria Paganetti (che ha superato 7-6, 6-1 la tennista del Liechtenstein Sylvie Zund).

Eliminati Federico Sacco (che dopo aver regolato 6-0, 6-1 Elisa Andrea Camerano nel primo turno, ha ceduto 7-5, 6-2 davanti all’ucraina Yelyzaveta Kotliar), Lavinia Luciano (sconfitta 0-6, 6-3, 12-10 dalla tedesca Mara Guth) e Noemi Basiletti (4-6, 6-3, 10-5 per mano della statunitense Mia Horvit).

Ottimo esordio nel main draw per la wild card Anastasia Bertacchi, che ha sorpreso 6-0, 6-4 l’olandese Stephanie Visscher, numero 8 del seeding.

Sconfitta all’esordio main draw femminile Sofia Rocchetti, 6-4, 7-6(6) contro la britannica Ella Mc Donald, testa di serie numero 6.

Per l’Italia, con le due qualificate, nel tabellone ci sono anche la numero 5 del seeding Tatiana Pieri e le wild card Viola Turini e Alessandra Mazzola.