ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 14 Aprile 2025

Primi scambi nel tabellone principale del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel main draw maschile, esordio vincente per la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (6-1, 6-2 sullo statunitense Julian Messina), la 8 Gabriele Pennaforti (6-1, 6-4 contro Marcello Serafini) e Federico Bondioli (6-4, 6-0 sul giapponese Ryuki Matsuda).

Salutano il torneo Lorenzo Carboni (7-6, 6-2 dal russo Andrey Chepelev) e la wild card Leonardo Malgaroli (6-3, 6-2 contro il francese Arthur Gea, numero 3 del seeding).

In tabellone anche il numero 7 del seeding Andrea Picchione, Gianmarco Ferrari, Raul Brancaccio, Michele Ribecai, Federico Iannaccone e la wild card Stefano D’Agostino.

A loro, si aggiungono altri tre tennisti italiani: Manuel Mazza (doppio 6-2 a Denis Spiridon), Alessandro Bellifemine (6-3, 6-2 su Nicolò Toffanin) e Maximilian Figl (6-3, 4-6, 10-6 su Alessandro Spadola).

Sconfitti nel match decisivo Simone Agostini (6-2, 6-0 dall’indiano Manas Dhamne), Luciano Carraro (6-3, 7-5 dall’ucraino Georgii Kravchenko), Andrea Gola (7-6, 6-0 dal tedesco Michel Hopp) e Matteo Mura (che non conquista giochi contro il giapponese Naoki Tajima).

Primo turno per le qualificazioni femminili, con dieci italiane al via.

Vanno al turno decisivo Federica Di Sarra (che sfrutta un bye), Chiara Fornasieri (che la spunta 6-3, 3-6, 11-9 l’ucraina Anastasiya Zaparyniuk), Lavinia Luciano (che incassa il forfait dell’elvetica Nicole Gadient), Vittoria Paganetti (6-3, 6-4 sulla russa Svetlana Shusteva) e Noemi Basiletti (6-0, 6-1 alla statunitense Gabriela Vilar).

Eliminate Carolina Cicu (6-0, 6-2 dalla tennista del Liechtenstein Sylvie Zund), Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla francese Eleejah Inisan), Anna Barlini Pischedda (6-0, 6-0 dalla transalpina Sarah Iliev).

Sospeso per pioggia sul 6-0 la sfida tra Federica Sacco ed Elisa Andrea Camerano, ultimo match delle qualificazioni.

Nel main draw femminile ci sono già la testa di serie numero 5 Tatiana Pieri, Sofia Rocchetti e le wild card Viola Turini, Anastasia Bertacchi e Alessandra Mazzola.