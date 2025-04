Il Career Grand Slam, dal golf al tennis

Domenica 13 aprile non solo la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, ma una giornata storica anche per il golf. Come il tennis anche il golf ha i suoi 4 Major: Masters, PGA Championship, US Open e British Open e ieri Rory McIlroy, vincendo il Masters di Augusta, ha completato il Career Grand Slam conquistando tutti e 4 i Major del Golf. Una grande impresa che nel tennis come nel golf colloca nel circolo esclusivo dei campioni immortali. Vediamo chi sono.

Nel tennis abbiamo 8 giocatori che hanno conquistato tutti e quattro i tornei dello Slam in carriera: Australian Open Roland Garros, Wimbledon e US Open, con due giocatori Budge (1938) e Laver (1962 e 1969) capaci di completare il leggendario Grande Slam in una singola stagione.

Fred Perry dal 1933 al 1935

Don Budge 1938

Rod Laver 1962

Roy Emerson dal 1961 al 1964

Andre Agassi dal 1992 al 1999

Roger Federer dal 2003 al 2009

Rafael Nadal dal 2005 al 2010

Novak Djokovic dal 2008 al 2016

Nel golf nessuno è mai riuscito a fare il Grande Slam e sono solo 6 i campioni ad aver realizzato il Career Grand Slam:

Gene Sarazen dal 1922 al 1935

Ben Hogan dal 1946 al 1953

Gary Player dal 1959 al 1965

Jack Nicklaus dal 1962 al 1966

Tiger Woods dal 1997 al 2000

Rory McIlroy dal 2011 al 2025

Due club super esclusivi per campioni che hanno segnato la storia dei loro sport.

Enrico Milani