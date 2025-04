Sinner torna in campo: domani il primo allenamento al Monte-Carlo Country Club

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. Secondo quanto appreso, il numero 1 del mondo riprenderà gli allenamenti domani, 15 aprile, al Monte-Carlo Country Club, segnando così un importante passo verso il suo rientro alle competizioni ufficiali.

Il tennista altoatesino, dopo il periodo di stop forzato, potrà finalmente riprendere la preparazione nel prestigioso circolo monegasco, dove risiede e si allena abitualmente.

Il ritorno agli allenamenti arriva in un momento cruciale della stagione sulla terra battuta, con i torneo di Roma all’orizzonte prima del Roland Garros. Gli appassionati si chiedono ora se il campione italiano sarà in grado di recuperare la condizione ottimale in tempo per il Masters 1000 di Roma, che rappresenta il suo obiettivo dichiarato per il rientro alle competizioni.

L’allenamento di domani sarà dunque il primo tassello di un percorso di riavvicinamento alle competizioni ufficiali che tutti gli appassionati attendono con impazienza.





Marco Rossi