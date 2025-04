Soon Woo Kwon riceve un permesso speciale per giocare il Challenger di Busan durante il servizio militare

Soon Woo Kwon ha visto la sua carriera tennistica bruscamente interrotta a causa dell’obbligo di prestare servizio militare nell’Esercito della Corea del Sud, un dovere dal quale non ha potuto sottrarsi nonostante i suoi meriti sportivi e l’aver raggiunto la posizione numero 52 del ranking mondiale nel 2021.

Il tennista sudcoreano non partecipa a competizioni ufficiali, ad eccezione della Coppa Davis, dallo US Open 2024, quando ha dovuto iniziare il periodo di servizio militare obbligatorio. Tuttavia, in una recente svolta, le autorità militari sudcoreane hanno concesso a Kwon un permesso speciale per competere nell’ATP Challenger 125 di Busan 2025, che si svolgerà dal 14 al 20 aprile.

Questa eccezione è stata accordata esclusivamente perché il torneo si disputa nel suo paese natale, offrendo così a Kwon una rara opportunità di tornare temporaneamente sui campi da tennis durante il periodo di leva militare. L’evento vedrà la partecipazione anche di un altro tennista sudcoreano di rilievo, Hyeon Chung.

Per Kwon, questa parentesi rappresenta un momento significativo nel mezzo del suo impegno militare, permettendogli di mantenere un contatto con il tennis professionistico in attesa di poter riprendere completamente la sua carriera al termine del servizio obbligatorio (gli mancano altri 15 mesi dei 18 previsti).





Francesco Paolo Villarico