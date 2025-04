Masters 1000 Monte Carlo: Fognini cede a Cerundolo. “Essendo stato fuori il mio livello si è abbassato parecchio, potrebbe essere il mio ultimo Monte Carlo”

Si ferma all’esordio la corsa di Fabio Fognini al Masters 1000 di Monte Carlo. Il veterano azzurro, ex campione nel primo torneo “mille” sul rosso in Europa, cede seccamente alla potenza di Francisco Cerundolo come dimostra lo score di 6-0 6-3 in solo 61 minuti di partita. Fabio purtroppo è lontano dalla sua miglior condizione, fisica e tecnica, e la differenza con l’argentino per spinta, potenza e intensità stata enorme. A peggiorare un quadro già difficile anche un po’ di tensione nel braccio del ligure, in particolare nel primo set, quando ha davvero stentato a sciogliersi, attivarsi e quindi prendere ritmo accelerando la palla con quegli strappi improvvisi che hanno segnato tutta la sua carriera e l’hanno portato a battere su questo campo anche Rafael Nadal, impresa riuscita ad una manciata di campioni. Fognini è stato incapace di reggere il pressing potente e continuo di Cerundolo, uno che picchia forte la palla ma che può sbandare se lo metti sotto pressione. Purtroppo Fabio è incappato in tantissimi errori, ben 36 alla fine, dato da lui lucidamente sottolineato anche nel corso della partita quando ha esternato la frustrazione per un match che sicuramente è andato al di sotto delle sue aspettative. Nel secondo set Fognini si è finalmente un po’ attivato, ha corso con più rapidità e sono arrivate alcune perle tecniche, ma complessivamente non è riuscito a mettere vera pressione al rivale. Era un avversario difficile da affrontare e le condizioni pesanti del campo per umidità e freddo hanno avvantaggiato ulteriormente la potenza e maggior freschezza atletica del sudamericano.

Poche parole di Fognini dopo la sconfitta, amare e molto sincere, riportate dal nostro Enrico Milani. “È stata una partita a senso unico, non sono riuscito a giocare”, afferma a caldo Fognini, “In questo periodo il mio livello di tennis si è abbassato parecchio e faccio fatica a stare dietro a questo tipo di giocatori che hanno un altro ritmo. Bisogna accettarlo e cercare di riprovarci. Sono consapevole che essendo stato fuori così tanto tempo adesso il mio livello è sceso. Bisogna cercare di riprovarci sennò vediamo, può essere questo il mio ultimo Monte Carlo“.



Fognini dopo aver perso il primo punto fa una smorfia muovendo la caviglia, come se avesse avvertito un fastidio. Col diritto commette errori e sul 15-40 un doppio fallo gli costa un break immediato, col pubblico presente (poco, vista l’ora e il freddo) che cerca di sostenerlo. L’ex campione del torneo prova a muovere lo scambio per primo ma commette errori, mentre Cerundolo gioca solido e bada a non sbagliare. Fognini parte meglio nel terzo game ma sul 30-15 commette un altro doppio fallo e poi tira un diritto out cercando il vincente lungo linea. Fabio salva la palla break sul 30-40 ma cede di nuovo il game di servizio alla seconda chance, due super diritti vincenti dell’argentino ai vantaggi, che gli valgono il 3-0. Cerundolo sbaglia spingendo nel quarto game e si ritrova sotto 15-40, ma alza l’attenzione, indovina ance una smorzata decisamente fortunata sul 30-40 ed infila quattro punti di fila per il 4-0. Fa tanta fatica Fognini a tenere lo scambio sul ritmo del rivale e quando cerca l’accelerazione vincente non è preciso. Nemmeno il servizio lo aiuta e sul 30 pari non riesce a chiudere con lo smash, sbagliando poi un diritto dal centro del campo. Con una palla corta millimetrica dopo aver sballottato l’italiano, Cerundolo di prende il terzo break consecutivo, 5-0. Fognini cerca di essere aggressivo in risposta ma i suoi colpi escono, con un ace Francisco vola 40-0 e chiude il set 6-0 con una risposta larga di Fognini. 27 punti a 11 per l’argentino, 15 gli errori del ligure.

Fognini si sblocca all’avvio del secondo set, un buon turno di servizio, muove finalmente lo score, 1-0. Cerundolo avanza spedito nei suoi turni di servizio, mentre inizia a funzionare l’accelerazione lungo linea col diritto di Fabio, colpo che gli ha portato moltissime aperture di camp e punti in carriera. C’è partita dopo il primo set shock, anche in risposta i cambi di ritmo del nostro giocatore iniziano ad essere efficaci, tanto che Cerundolo vince il quarto game solo ai vantaggi (con un ace). Sul 2 pari, si complica maledettamente il turno di battuta di Fognini: dal 40-15 anche un doppio fallo e un diritto lungo gli costa una palla break. Se la gioca con tutta la velocità del suo braccio, cambio di ritmo e diritto vincente. Poi Fabio arriva tardi su di un diritto in contro piede e Cerundolo si prende il break imponendo un ritmo troppo alto per la difesa dell’italiano, 3-2. Forte del vantaggio l’argentino gioca sciolto, colpisce con potenza del centro del campo senza nemmeno rischiare troppo, portandosi senza patemi 4-2. Finalmente arriva una perla di Fognini, una delle sue straordinarie accelerazioni fulminanti di rovescio, anticipo totale e precisione assoluta. C’è riuscito colpendo da fermo, con la magia del suo braccio, ma quando è costretto a sbracciare in corsa non c’è più la rapidità dei tempi migliori. Lotta Fabio, vince una bella schermaglia sotto rete dove mette in mostra tutta la sua mano e con un doppio smash vince un altro game, 4-3. “Troppi errori gratuiti” dice Fabio dopo un diritto lungo, Cerundolo si porta avanti 5-3 con il secondo turno di battuta di fila a zero. Fognini trova una fiammata col diritto che fa schizzare in piedi i pochi spettatori rimasti, ma ai vantaggi un altro errore col diritto, provocato da una risposta pesante del rivale, gli costa il match point. Non si arrende Fabio, con un bel vincente di diritto resta aggrappato alla partita. L’incontro termina al secondo match point, purtroppo un doppio fallo.

ATP Monte-Carlo Fabio Fognini Fabio Fognini 0 3 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Cerundolo 15-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1