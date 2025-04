Flavio Cobolli vola in semifinale a Bucharest: battuto Misolic in due set

Flavio Cobolli continua la sua marcia nel torneo ATP 250 di Bucharest, raggiungendo la semifinale dopo una vittoria contro l’austriaco Filip Misolic. Il tennista italiano, numero 45 del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 6-4 sul giovane austriaco classe 2001, attualmente numero 232 ATP.

Una prestazione solida quella dell’azzurro, che ha saputo gestire i momenti chiave del match con maturità e lucidità, confermando la sua crescita sia a livello tecnico che mentale. Il primo set è stato estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori attenti a difendere i propri turni di servizio fino al tie-break, dove Cobolli è riuscito a prevalere per 7-5 grazie a un errore clamoroso di Misolic che, dopo una buona prima di servizio, ha spedito in corridoio uno smash apparentemente semplice.

Con questa vittoria, Cobolli si qualifica per la semifinale del torneo rumeno, dove affronterà il bosniaco Damir Dzumhur che ha sconfitto per ritiro lo spagnolo Pedro Martinez, testa di serie numero 2 del torneo. Per l’italiano si tratta di un’importante opportunità per raggiungere la sua prima finale in carriera in un torneo ATP 250 e la seconda dopo la sconfitta in finale nel 500 di Washington dello scorso anno.

L’azzurro, numero 45 del ranking mondiale, è partito subito forte, ottenendo il break già nel game d’apertura grazie a una risposta profonda di dritto che ha messo in difficoltà l’austriaco. Il romano ha consolidato immediatamente il vantaggio portandosi sul 2-0, mostrando un buon rendimento con il servizio e un dritto incisivo.

Quando sembrava che Cobolli potesse prendere il largo, Misolic ha reagito strappando il servizio all’italiano nel quarto game, approfittando di alcuni errori gratuiti dell’azzurro. L’equilibrio è durato poco, perché Cobolli ha immediatamente riconquistato il break di vantaggio nel quinto gioco, spingendo con il dritto incrociato e costringendo l’avversario all’errore.

Sul 4-2, il romano sembrava in controllo, ma ancora una volta ha concesso troppo al servizio permettendo a Misolic di tornare in parità sul 4-4. Nei game successivi, entrambi i giocatori hanno tenuto i propri turni di battuta con relativa facilità, grazie soprattutto a un buon rendimento con la prima.

Si è così giunti al tie-break, dove l’austriaco ha preso inizialmente il comando delle operazioni portandosi sul 4-1, con Cobolli che ha commesso anche un doppio fallo. L’italiano ha però reagito con carattere, infilando tre punti consecutivi per riportarsi sul 4-4, prima con un ace e poi grazie a due errori dell’avversario.

Sul 6-5 per Cobolli, il set point decisivo è arrivato grazie a un clamoroso errore di Misolic che, dopo aver servito efficacemente, ha scaraventato uno smash in corridoio, consegnando il parziale all’azzurro.

L’avvio di secondo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori attenti a difendere i propri turni di servizio. Cobolli ha tenuto il primo game senza particolari difficoltà, nonostante un vincente di dritto dell’austriaco in apertura. Nel secondo gioco, l’azzurro si è procurato due palle break, ma Misolic è stato bravo a salvarsi e pareggiare sull’1-1.

La prima svolta del set è arrivata nel terzo game, quando l’austriaco è riuscito a strappare il servizio a Cobolli grazie a un’eccellente palla corta di rovescio. Il vantaggio di Misolic è però durato poco: già nel quarto game, il romano ha avuto tre palle break consecutive e, sfruttando un doppio fallo dell’avversario seguito da due errori di dritto, ha ristabilito la parità sul 2-2.

Dopo lo scambio di break, il match è proseguito seguendo i turni di servizio fino al 4-4, con Cobolli apparso più sicuro nei propri game. Nel nono gioco, l’italiano ha tenuto agevolmente la battuta grazie a un servizio efficace e a un dritto preciso, portandosi sul 5-4 e mettendo pressione all’avversario.

Nel decimo game, con Misolic al servizio per restare nel match, Cobolli ha mostrato carattere. Dopo alcuni scambi intensi, l’azzurro ha guadagnato il primo match point grazie a una splendida risposta in corsa su una palla corta dell’austriaco, seguita da una bordata di dritto vincente. Misolic ha annullato questo primo match point, ma il romano ne ha conquistato un secondo quando l’austriaco ha sbagliato un rovescio.

Ancora una volta, Misolic ha salvato la situazione, ma Cobolli ha continuato a spingere, procurandosi un terzo match point grazie a un’altra accelerazione potente di dritto che ha costretto l’avversario all’errore. Questa volta, nonostante un paio di righe trovate dall’austriaco, l’italiano è stato bravissimo a difendersi con ogni mezzo, ribaltare lo scambio e approfittare dell’errore dell’avversario per chiudere la partita.

ATP Bucharest Filip Misolic Filip Misolic 6 4 Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Misolic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 ace 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-4 → 5-5 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistica Misolic 🇦🇹 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 235 251 Ace 3 4 Doppi falli 3 3 Prima di servizio 58/88 (66%) 37/75 (49%) Punti vinti sulla prima 36/58 (62%) 25/37 (68%) Punti vinti sulla seconda 13/30 (43%) 23/38 (61%) Palle break salvate 10/14 (71%) 2/5 (40%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 159 160 Punti vinti sulla prima di servizio 12/37 (32%) 22/58 (38%) Punti vinti sulla seconda di servizio 15/38 (39%) 17/30 (57%) Palle break convertite 3/5 (60%) 4/14 (29%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/8 (75%) 6/9 (67%) Vincenti 19 16 Errori non forzati 38 37 Punti vinti al servizio 49/88 (56%) 48/75 (64%) Punti vinti in risposta 27/75 (36%) 39/88 (44%) Totale punti vinti 76/163 (47%) 87/163 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 196 km/h (121 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 174 km/h (108 mph) 191 km/h (118 mph) Velocità media seconda 146 km/h (90 mph) 158 km/h (98 mph)





Marco Rossi