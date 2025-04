ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (02 Aprile 2025)

Tre italiani si qualificano per i quarti di finale maschili nel primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.

Vince lottando la testa di serie numero 7 Federico Bondioli, che la spunta 6-1, 3-6, 6-3 su Michele Ribecai e sfiderà nei quarti il favorito del torneo, l’olandese Guy Den Ouden, che ha stoppato 6-1, 6-3 Mariano Tammaro. Sicuramente un italiano andrà in semifinale: il vincente della sfida tra Gianmarco Ferrari (che ha eliminato 2-6, 6-1, 6-0 il numero 6 del seeding Facundo Juarez) e Lorenzo Carboni (che ha regolato 6-3, 6-1 Niccolò Catini).

Sconfitte per il numero 8 del seeding Giovanni Oradini (sorpreso 6-2, 7-6 dal qualificato elvetico Nicolas Parizzia), per Francesco Ferrari (6-4, 6-2 dall’olandese Max Houkes, numero 3 del tabellone) e per i qualificati Silvio Mencaglia (che ha ceduto 7-6, 6-3 al francese Laurent Lokoli, numero 5) e Pietro Orlando Fellin (6-3, 6-4 contro il davisman svizzero Dominic Stricker, numero 2).

Nel torneo femminile, sono cinque le azzurre che accedono al secondo turno. Per quattro di loro, negli ottavi di finale sarà tempo di derby tricolore.

Avanza la qualificata Noemi Basiletti, che ha superato con un doppio 6-4 la wild card Camilla Gennaro e sfiderà negli ottavi la testa di serie numero 8 Beatrice Ricci, vincente ieri. E’ durato solo sette giochi la sfida tutta in famiglia tra le sorelle Pieri: Jessica, in vantaggio 4-3, ha incassato il ritiro della sorella Tatiana e ora affronterà Samira De Stefano, brava a regolare 6-4, 6-0 la qualificata slovacca Katarina Stresnakova. Ma la vittoria di giornata è quella della qualificata Vittoria Paganetti, che ha sorpreso 7-6(4), 6-3 la testa di serie numero 2, la francese Sara Cakarevic. Per lei or c’è l’elvetica Katerina Tsygourova, che ieri aveva eliminato Federica Urgesi.

Salutano il torneo Dalila Spiteri (sconfitta 4-6, 6-3, 7-5 dopo una lunga battaglia sportiva contro la qualificata francese Ksenia Efremova) e la lucky loser Caterina Odorizzi (6-4, 6-1 dall’austriaca Julia Grabher, numero 6 del tabellone), mentre la wild card Verena Meliss si è ritirata quando era già sotto 6-3, 3-1 contro l’ellenica Despina Papamichail, favorita della vigilia.