Bianca Andreescu pronta al ritorno: sarà in campo a Rouen dopo sei mesi di stop

Dopo quasi sei mesi di assenza dal circuito WTA, Bianca Andreescu è finalmente pronta a tornare in campo. La talentuosa tennista canadese ha confermato che farà il suo rientro al WTA 250 di Rouen 2025, torneo in programma dal 14 al 20 aprile in Francia.

La 24enne ex campionessa degli US Open ha attraversato un periodo particolarmente difficile a causa di diversi problemi fisici che l’hanno costretta a un lungo stop. A complicare ulteriormente il suo percorso di recupero è stata un’operazione di appendicite a cui si è dovuta sottoporre nel febbraio di quest’anno, intervento che ha prolungato la sua assenza dai campi di gioco.

Per Andreescu si tratta dell’ennesima battaglia contro gli infortuni in una carriera che, nonostante la giovane età, è stata già segnata da numerosi stop forzati. La tennista canadese, che nel 2019 aveva raggiunto la quarta posizione del ranking mondiale dopo aver conquistato lo US Open, cerca ora di ritrovare la condizione fisica ottimale e il livello di tennis che l’aveva portata ai vertici del tennis femminile.

La scelta di tornare in un torneo di categoria 250 appare strategica per permetterle di riprendere gradualmente il ritmo partita senza dover affrontare immediatamente le pressioni dei tornei più prestigiosi. Il torneo di Rouen, che si disputa sulla terra battuta indoor, rappresenta inoltre un buon test in vista della stagione europea su terra.





