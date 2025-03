ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (31 Marzo 2025)

Sono cinque gli italiani che hanno superato le qualificazioni maschili nel primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.

Sono Pietro Orlando Fellin (che supera 7-5, 6-3 Matteo Mura), Silvio Mencaglia (2-6, 6-1, 10-5 su Gabriele Maria Piano), Lorenzo Angelini (6-0, 6-1 su Emanuele Mazzeschi), Matteo Mesaglio (6-4, 6-1 su Flavio Bocci) e Giacomo Crisostomo (6-1, 6-2 Riccardo Di Vita).

Stop nel turno decisivo per Gianrocco De Filippo (7-6, 6-0 dall’elvetico Nicolas Parizzia) e Luca Parenti (7-6, 6-1 dal francese Adam Panaras).

Esordio del primo turno vincente per la testa di serie numero 7 Federico Bondioli, che ha battuto 6-4, 7-6(5) Samuele Pieri. Avanza anche Niccolò Catini, che dopo aver conquistato il primo set per 7-5 contro Alexander Weis, ha incassato il ritiro del numero 4 del seeding per un problema agli addominali. Sconfitta per la wild card Paolo Schiavone, regolato 6-1, 6-0 dal davisman svizzero Dominic Stricker, numero 2 del seeding. Out Noah Perfetti e Alberto Bronzetti, impegnati contro due olandesi inseriti tra le teste di serie: la numero 1 Guy Den Ouden (che l’ha spuntata 6-1, 4-6, 7-5 in oltre due ore e mezza di gioco) e la numero 3 Max Houkes (vincente 6-4, 6-3).

Hanno preso il via anche le qualificazioni dell’Itf femminile, con undici italiane al via. Stop nel turno decisivo per Giulia Alessia Monteleone (6-3, 6-1 dall’ucraina Mariya Poduraeva) e Caterina Odorizzi (6-1, 6-2 dalla cinese Shuyue Ma), mentre lo affronteranno domani Marta Lombardini (che batte 6-0, 6-1 Alessandra Pezzulla e sfida per il main draw la francese Ksenia Efremova), Vittoria Paganetti e Francesca Gandolfi che si sfidano (quest’ultima, ha eliminato 6-2, 6-1 Anna Barlini Pischedda), Noemi Basiletti (l’olbiese vincente 6-1, 6-0 su Chiara Dasara), Ginevra Mosi (che dopo il 6-3, 7-6 ai danni di Sofia Del Balzo Ruiti affronta la polacca Oliwia Szymczuch)

Nel tabellone principale, aperto dall’ellenica Despina Papamichail, la presenza tricolore è garantita dalla testa di serie numero 5 Tatiana Pieri (che esordirà contro la sorella Jessica), dalla 8 Beatrice Ricci, da Dalila Spiteri, Camilla Zanolini, Samira De Stefano, Federica Urgesi e dalle wild card Verena Meliss, Eleonora Alvisi, Ylenia Zocco e Camilla Gennaro.