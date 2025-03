Curiosità: Emanuel Ivanisevic (figlio di Goran) vince la sua prima partita nel main draw di un Future

Mentre il mondo del tennis segue con curiosità la crescita di alcuni giovanissimi figli d’arte, come Cruz Hewitt (figlio Lleyton, del quale in Australia si parla un gran bene) o Jagger Leach (figlio di Lindsay Davenport, già molto ben posizionato a livello junior), dalla Croazia arriva la notizia del primo successo in singolare in un main draw Future di Emanuel Ivanisevic, figlio dell’indimenticabile Goran. Il 17enne Emanuel si è imposto nel primo turno del M15 di Opatija: entrato nel tabellone con una wild card, ha sconfitto in due set Makar Krivoshchekov, 19enne russo anche lui nel tabellone dell’evento croato grazie ad una wild card. 7-6 6-4 il punteggio a favore di Ivanisevic jr., che al secondo turno attende il vincente di Basic – Vrbensky (terza testa di serie del torneo).

Emanuel Ivanisevic è al secondo torneo in stagione: due settimane fa aveva esordito (ancora con una wild card) al M15 di Porec, sempre in Croazia, sconfitto dal ceco Kellowsky. Nel 2024 invece era riuscito a passare le qualificazioni al M15 di Umag, ma al primo turno era stato stoppato dal francese Tessa. In precedenza aveva esordito nelle qualificazioni del Challenger 75 di Zagabria, rimediando solo due game contro l’esperto spagnolo Carlos Taberner.

Grazie a questo primissimo successo Emanuel otterrà un punticino nel ranking ATP. Sarà curioso vedere i progressi di questo giovane (classe 2007), e se avrà ereditato un briciolo del super servizio del papà…

Mario Cecchi