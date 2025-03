Napoli Tennis Cup, vittoria di Luciano Darderi: l’azzurro numero 1 del torneo batte Franco Agamenone 6-2 6-3 Al secondo turno anche l’ex n.12 del mondo Borna Coric (Intervista a Darderi)

Luciano Darderi chiude bene la seconda giornata per il tennis italiano alla Napoli TennisCup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. L’azzurro numero 1 del torneo e numero 61 del mondo ha battuto in due set e in 1h18’ l’altro italiano Franco Agamenone proveniente dalle qualificazioni, 6-2 6-3. Al secondo turno affronterà giovedì l’indiano Sumit Nagal.

Al secondo turno anche Borna Coric, il croato ex numero 12 del mondo che a Napoli parte con la testa di serie n.7 e che batte in due set 6-4 6-2 il francese Mayot. Coric si conferma così uno dei giocatori più in forma del circuito; ha vinto tre tornei challenger nelle ultime settimane e alla Napoli Tennis Cup ha conquistato oggi la sedicesima vittoria consecutiva. Al secondo turno affronterà giovedì Stan Wawrinka.