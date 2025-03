Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 25 Marzo 2025

M25 Ahmedabad 30000 – 1st Round

Alexandr Binda b Digvijay Pratap Singh 7-6 7-5

M15 Nonthaburi 15000 – 1st Round

Mitsuki Wei Kang Leong b Giorgio Tabacco 4-6 6-4 6-2

M15 Antalya 15000 – 3rd Round, 1st Round

Gabriel Ghetu b Juan Cruz Martin Manzano 7-6 6-3

Jiangxue Han b Giuliana Bestetti 6-4 6-1

Tobia Costanzo Baragiola Mordini b Lenny Petit 6-0 6-2

Maximilian Figl b Zane Stevens 6-2 6-1

M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round, 1st Round

Niklas Waldner b Umberto Maria Giovannini 6-4 6-4

M15 Opatija 15000 – 3rd Round, 2nd Round, 1st Round

Nemanja Malesevic b Pietro Romeo Scomparin 6-3 6-4

Sergio Badini vs Nathan Blokhin 2° incontro dalle 13:00

Giammarco Gandolfi b Matthias Ujvary 6-3 3-6 10-5

Jeremy Gschwendtner vs Giammarco Gandolfi Non prima delle 15:45

Jeremy Gschwendtner b Pietro Pampanin 6-1 7-5

Pietro Romeo Scomparin b Mak Mikovic 4-6 6-4 10-4

Sergio Badini b Marko Mileticki 6-4 6-4

M15 Alaminos 15000 – 3rd Round, 1st Round, 2nd Round

Sofia Avataneo b Alexandra Zimmer 6-2 2-6 7-6

Maxence Bertimon b Francesco Ferrari 6-3 3-6 6-3

Andrea Bacaloni b Edouard Villoslada 6-2 3-6 10-4

Antoni Fabre b. Daniel Bagnolini 4-1 rit.

Alessandro Bellifemine b Gian Marco Ortenzi 7-6 7-5

Gregorio Biondolillo b Toprak Avcibasi 6-1 5-7 10-7

Ginevra Parentini Vallega Montebruno b Mariya Yemshanova 6-2 7-5

Francesca Gandolfi b Alexia Clara Adascalitei 6-0 3-6 10-7

M15 Heraklion 15000 – 3rd Round, 1st Round

Elena Korokozidi b Gloria Ceschi 6-2 6-2

M15 Monastir 15000 – 3rd Round, 1st Round

Samuele Seghetti b William Grant 6-4 6-4

Britt Du Pree b Alessandra Xibilia 6-0 6-2

Eva Zabolotnaia b Lavinia Luciano 4-6 7-5 11-9

M15 Foggia 15000 – 1st Round

Filippo Romano b Lorenzo Angelini 7-6 6-3

Jeremy Schifris b Pietro Marino 6-3 6-0

Omar Brigida b Louis Wessels 6-4 6-4

Manuel Mazza b Cristian Campese 6-1 6-0

Giuseppe La Vela b Felipe Virgili Berini 6-0 6-2

Facundo Juarez b Niccolo Ciavarella 6-4 7-5

Alberto Bronzetti b Lorenzo Lorusso 6-3 6-2

Giacomo Crisostomo b. Andrea Paolini 4-6 6-4 7-6

Iannis Miletich b Giuseppe Tresca 6-2 6-2

W75 Vacaria 60000 – 1st Round

Leolia Jeanjean b Nicole Fossa Huergo 6-3 7-5

W50 Bujumbura 40000 – 1st Round

Maddalena Giordano b Darja Suvirdjonkova 6-4 3-6 7-5

W35 Terrassa 30000 – 1st Round

Giorgia Pedone vs Aliona Bolsova 2° incontro dalle 11:00

Nuria Brancaccio vs Lisa Pigato Non prima delle 15:00

Tatiana Pieri vs Angela Fita Boluda Non prima delle 15:00