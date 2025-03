Flavio Cobolli si arrende a Nishikori nei quarti del Challenger 175 di Phoenix (Video della partita)

Flavio Cobolli è uscito di scena ai quarti di finale del prestigioso Challenger 175 di Phoenix, sconfitto dal giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 al termine di una sfida combattuta.

L’incontro tra l’italiano, attuale numero 40 del ranking ATP, e l’ex top 10 giapponese (ora n.76) è stato caratterizzato anche da discontinuità nel gioco dovute alle condizioni meteo sfavorevoli. Dopo un primo set dominato da Nishikori, il match è stato interrotto dalla pioggia (sul 5 a 2 della prima frazione), circostanza che ha parzialmente modificato l’inerzia della partita.

Al rientro in campo, Cobolli ha mostrato una reazione d’orgoglio, riuscendo a pareggiare i conti grazie a un secondo set chiuso sul 6-4. Tuttavia, la partenza nel set decisivo è stata fatale per l’azzurro, che si è ritrovato rapidamente sotto 0-4 dopo aver perso due volte consecutivamente il proprio servizio.

Quando tutto sembrava compromesso, il tennista italiano ha avuto un sussulto, riuscendo a recuperare uno dei due break di svantaggio e salvando anche un match point sul 3-5. Ma nel game successivo, con Nishikori al servizio sul 5-4, il giapponese ha mantenuto la calma, tenendo il turno di battuta a 30 e chiudendo la partita al secondo match point complessivo con il punteggio di 6-4.

Nishikori, ex numero 4 del mondo in fase di risalita dopo un lungo periodo di inattività per infortunio, si tratta di un’importante conferma del suo ritorno a buoni livelli, che lo proietta in semifinale del torneo americano.

ATP Phoenix Kei Nishikori Kei Nishikori 6 4 6 Flavio Cobolli [2] Flavio Cobolli [2] 2 6 4 Vincitore: Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 ace 5-1 → 5-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 5-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





