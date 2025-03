Federico Cinà raggiunge la prima semifinale Challenger della carriera a Hersonissos

Federico Cinà, numero 557 del ranking ATP, ha conquistato la prima semifinale della sua carriera a livello Challenger nel torneo di Hersonissos, in Grecia. Il giovane tennista italiano ha superato nei quarti di finale il turco Ergi Kirkin, numero 300 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un match combattuto.

Nel primo set, l’azzurro è partito bene guadagnando un break di vantaggio, ma ha subito il ritorno dell’avversario nel sesto gioco che ha riportato la situazione in parità. Sul 5-5, però, Cinà ha piazzato la zampata decisiva, brekkando nuovamente Kirkin anche grazie a due doppi falli commessi dal turco in un momento cruciale, e chiudendo così il parziale per 7-5.

Il secondo set ha visto Cinà partire ancora meglio, volando sul 4-1 con due break di vantaggio. Un passaggio a vuoto nel sesto gioco ha permesso a Kirkin di recuperare uno dei due break, ma l’italiano non si è lasciato intimorire. Nei suoi ultimi due turni di battuta, Federico ha concesso solamente tre punti all’avversario, mantenendo il servizio con autorità. Sul 5-3 e servizio Kirkin, Cinà ha anche avuto due match point che non è riuscito a sfruttare, ma ha poi chiuso definitivamente la partita sul 6-4 nel game successivo.

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo nella giovane carriera di Cinà, che per la prima volta accede alle semifinali di un torneo Challenger. Il suo prossimo avversario sarà la testa di serie numero 2 del torneo, il russo Aslan Karatsev, in quella che si preannuncia come una sfida molto impegnativa ma stimolante per il tennista italiano.

ATP Hersonissos Ergi Kirkin Ergi Kirkin 5 4 Federico Cina Federico Cina 7 6 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Kirkin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 E. Kirkin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Kirkin 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 E. Kirkin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Kirkin 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 E. Kirkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Kirkin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Kirkin 🇹🇷 Cinà 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 224 271 Ace 4 1 Doppi falli 5 3 Prima di servizio 42/83 (51%) 39/64 (61%) Punti vinti sulla prima 31/42 (74%) 27/39 (69%) Punti vinti sulla seconda 15/41 (37%) 15/25 (60%) Palle break salvate 8/12 (67%) 3/5 (60%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 129 159 Punti vinti sulla prima di servizio 12/39 (31%) 11/42 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 10/25 (40%) 26/41 (63%) Palle break convertite 2/5 (40%) 4/12 (33%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 46/83 (55%) 42/64 (66%) Punti vinti in risposta 22/64 (34%) 37/83 (45%) Totale punti vinti 68/147 (46%) 79/147 (54%)





Francesco Paolo Villarico