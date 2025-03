Challenger 75 Thionville: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

🇫🇷 Challenger 75 Thionville – Tabellone Principale – Indoor Hard

(1) Borna Coric vs Paul Jubb

Emil Ruusuvuori vs Qualifier

(WC) Tom Paris vs Antoine Escoffier

Aziz Dougaz vs (5) Yuta Shimizu

(4) Liam Draxl vs Nicolai Budkov Kjaer

Beibit Zhukayev vs (Alt) Max Hans Rehberg

(WC) Felix Balshaw vs Benjamin Hassan

Gauthier Onclin vs (7) Alibek Kachmazov

(6) Titouan Droguet vs Qualifier

Qualifier vs Arthur Bouquier

(WC) Dan Added vs Matteo Martineau

Hugo Grenier vs (3) Luca Van Assche

(8) Jan Choinski vs Qualifier

(Alt) Denis Yevseyev vs Sascha Gueymard Wayenburg

Jurij Rodionov vs Qualifier

Qualifier vs (2) Alexander Blockx

(1) Henri Squire vs Lukas Pokorny

Lucas Poullain vs (7) Kris Van Wyk

(2) Remy Bertola vs (WC) Matisse Bobichon

Mukund Sasikumar vs (9) Egor Gerasimov

(3) Daniel Masur vs (WC) Etienne Donnet

(Alt) Florent Bax vs (8) Vitaliy Sachko

(4) Philip Henning vs (Alt) Kaito Uesugi

(WC) Antoine Vincent vs (10) Lilian Marmousez

(5) Maxime Cressy vs Naoya Honda

(Alt) Florian Broska vs (11) Vadym Ursu

(6) Jakub Paul vs (WC) Lucas Marionneau

Michael Agwi vs (12) David Jorda Sanchis

Court 1 – ore 10:00

Henri Squire vs Lukas Pokorny

Florent Bax vs Vitaliy Sachko

Mukund Sasikumar vs Egor Gerasimov

Florian Broska vs Vadym Ursu

Philip Henning vs Kaito Uesugi

Michael Agwi vs David Jorda Sanchis