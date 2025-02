Kokkinakis di nuovo sotto i ferri: altro stop per l’australiano

Brutte notizie per Thanasi Kokkinakis. Il tennista australiano dovrà nuovamente fermarsi per un intervento chirurgico subito al braccio destro, l’ennesimo stop di una carriera purtroppo costellata di problemi fisici.

A 28 anni, il nativo di Adelaide si ritrova ancora una volta a dover combattere contro il proprio corpo in cerca della miglior versione di sé. Il giocatore oceanico ha condiviso la notizia mostrandosi su un letto d’ospedale, senza però specificare i tempi di recupero, che al momento rimangono incerti anche per lo stesso Kokkinakis.

Un destino crudele per un tennista dal grande talento, che ha visto la propria carriera continuamente frenata da una serie interminabile di infortuni. La sfortuna sembra accanirsi contro l’australiano, che in passato ha già dovuto affrontare problemi alla spalla, al ginocchio e numerosi altri fastidi muscolari.

Negli anni in cui ha potuto giocare con continuità, Kokkinakis ha mostrato il suo innegabile potenziale, vincendo anche un titolo ATP in singolare e trionfando agli Australian Open 2022 in doppio con il connazionale Nick Kyrgios.

Non resta che augurare una pronta guarigione al tennista di Adelaide, con la speranza di rivederlo presto in campo a esprimere tutto il suo talento.





Francesco Paolo Villarico