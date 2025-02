FFT prepara un tributo a Nadal a Roland Garros 2025. E non solo

La Federazione francese di tennis sta lavorando a un evento speciale per salutare in grande stile il campione più vincente nella storia di Roland Garros, ovviamente Rafael Nadal. A molti non è piaciuto il suo addio alle competizioni in quel di Malaga lo scorso novembre quando, dopo la sconfitta della Spagna contro l’Olanda, il super campione di Maiorca fu omaggiato con un tributo meno “importante” di quello che la sua storia e carriera avrebbero meritato. Forse nessuno si aspettava che la squadra condotta da David Ferrer sarebbe stata estromessa già nella prima sfida e magari gli organizzatori sono stati presi un po’ in contro piede, ma indubbiamente quell’ultimo abbraccio a un così grande campione a detta di molti meritava un’organizzazione diversa. Per questo la FFT si sta già muovendo per un tributo più imponente, degno del calibro del personaggio. Ne ha parlato Gilles Moretton, presidente della Federazione Francese Tennis, alla radio Europe 1.

“Ci sarà, necessariamente, qualcosa per Rafael Nadal, un grandissimo tributo”, ha detto Moretton parlando di RG25. “Un vero tributo, molto importante. Ci teniamo. L’omaggio ricevuto in Coppa Davis non era proprio quello che dovevamo rendergli. Eravamo pronti l’anno scorso e lui non lo era, era ancora un giocatore”.

“Siamo andati a trovarlo a casa, all’inizio di dicembre, con Amelie Mauresmo per parlargli di questo tributo che organizzeremo per lui, e abbiamo parlato con lui del futuro”.

Questo è forse il passaggio più interessante delle dichiarazioni: Moretton ha accennato a un futuro di collaborazione stretta tra Nadal e il “suo” Grande Slam: “Tra un po’ di tempo daremo le linee generali di questo ruolo di ambasciatore che potrà ricoprire con noi. I due “marchi”, Rafael Nadal e Roland Garros, sono di fatto uno. Quindi sì, stiamo valutando delle cose da fare in futuro insieme a lui”.

Vedremo che cosa sarà realizzato per Nadal e che in giornata della prossima edizione di Roland Garros, qualcosa che a questo punto ci aspettiamo di davvero imponente sul campo che l’ha visto trionfare come nessuno nella ultracentenaria storia del torneo parigino. Un omaggio nella città sportivamente a lui più cara e che possa ripagarlo di qualcosa che per molti è mancato. Anche il suo può acerrimo rivale, Novak Djokovic, ebbe parole non tenere per il tributo che Rafa ebbe a Malaga lo scorso novembre. “Ho visto il video della cerimonia. Non so, magari Rafa non voleva fare troppo rumore per non disturbare le altre squadre, le partite. A dire il vero, mi dispiace di non essere stato lì. La cerimonia non è stata fatta come si deve” affermò il serbo. “Eravamo insieme in campo a Riyadh, quello fu invece un bel momento”.

