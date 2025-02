Challenger 75 Glasgow: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Raul Brancaccio è nelle quali

Challenger 75 Glasgow – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Constant Lestienne vs (WC) Henry Searle

Qualifier vs Max Hans Rehberg

(WC) Johannus Monday vs Rei Sakamoto

Qualifier vs (8) Maks Kasnikowski

(4) Liam Draxl vs Adrian Andreev

Bernabe Zapata Miralles vs Daniel Masur

Benjamin Hassan vs Qualifier

Nicolai Budkov Kjaer vs (6) Hugo Grenier

(7) Gauthier Onclin vs (Alt) Philip Henning

Qualifier vs Denis Yevseyev

Daniel Rincon vs Chris Rodesch

Qualifier vs (WC) (3) Daniel Evans

(5) Clement Chidekh vs Matteo Martineau

Beibit Zhukayev vs Remy Bertola

(Alt) Viktor Durasovic vs Qualifier

Rudolf Molleker vs (2) Coleman Wong

Challenger 75 Glasgow – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Christoph Negritu vs Ewen Lumsden

(WC) Toby Samuel vs (8) Michael Agwi

(WC) (2) Giles Hussey vs (Alt) Adam Heinonen

(Alt) Harry Wendelken vs (11) Blake Mott

(3) Gerard Campana Lee vs (WC) Finn Bass

Tristan Lamasine vs (9) Raul Brancaccio

(4) Norbert Gombos vs Daniel Cukierman

(WC) Patrick Brady vs (7) Micah Braswell

(5) Milos Karol vs Stuart Parker

Keegan Smith vs (12) Max Wiskandt

(6) Alastair Gray vs Elmar Ejupovic

(Alt) James Story vs (10) Tom Gentzsch

CENTER COURT – ore 11:00

Alastair Gray vs Elmar Ejupovic

Milos Karol vs Stuart Parker

Christoph Negritu vs Ewen Lumsden

Giles Hussey vs Adam Heinonen (Non prima 18:00)

COURT 8 – ore 11:00

James Story vs Tom Gentzsch

Gerard Campana Lee vs Finn Bass

Toby Samuel vs Michael Agwi

Harry Wendelken vs Blake Mott

COURT 4 – ore 11:00

Keegan Smith vs Max Wiskandt

Tristan Lamasine vs Raul Brancaccio

Patrick Brady vs Micah Braswell

Norbert Gombos vs Daniel Cukierman