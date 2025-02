Buenos Aires amara per Darderi: Cerundolo vince in due set

Out Darderi

Luciano Darderi deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria del 2025. Il tennista italiano è stato sconfitto al primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires da Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 6-4, in un match interrotto per oltre quattro ore dalla pioggia.

Nel primo set Darderi ha avuto le sue chance, creando ben sette palle break ma riuscendo a convertirne solo una. Al contrario, Cerundolo è stato cinico nei momenti importanti, strappando due volte il servizio all’italiano nel terzo e quinto game. Sul 5-1 Darderi ha avuto una reazione d’orgoglio, recuperando uno dei break, ma l’argentino è stato solido nel chiudere 6-4.

Dopo la lunga interruzione per pioggia, il secondo set ha visto Cerundolo più efficace al servizio e decisivo nel terzo game quando ha ottenuto il break con uno smash potente. Da quel momento la partita è scorsa via sui turni di battuta fino al 6-4 finale per l’argentino.

Con questa vittoria Cerundolo si qualifica per un derby fratricida al secondo turno, dove affronterà il fratello Juan Manuel.

ATP Buenos Aires Luciano Darderi Luciano Darderi 4 4 Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Darderi 🇮🇹 F. Cerundolo 🇦🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 255 292 Ace 1 1 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 47/71 (66%) 49/69 (71%) Punti vinti sulla prima 28/47 (60%) 32/49 (65%) Punti vinti sulla seconda 14/24 (58%) 13/20 (65%) Palle break salvate 6/9 (67%) 7/8 (88%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 92 145 Punti vinti sulla prima di servizio 17/49 (35%) 19/47 (40%) Punti vinti sulla seconda di servizio 7/20 (35%) 10/24 (42%) Palle break convertite 1/8 (13%) 3/9 (33%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 42/71 (59%) 45/69 (65%) Punti vinti in risposta 24/69 (35%) 29/71 (41%) Totale punti vinti 66/140 (47%) 74/140 (53%)





Marco Rossi