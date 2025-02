ATP 500 Dallas: Sfuma ai quarti il sogno di Arnaldi, Munar conquista la sua prima semifinale ATP 500

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 di Dallas, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in un match intenso durato 2 ore e 17 minuti. Per l’iberico si tratta della prima semifinale in carriera in un ATP 500, un traguardo raggiunto con una prestazione solida e determinata.

Il primo set ha visto Arnaldi sprecare diverse opportunità e dopo aver perso il servizio sul 2 pari, nel decimo game ha avuto tre palle break consecutive sul 5-4 per Munar. Lo spagnolo è però riuscito a salvarsi, chiudendo il parziale con un errore di dritto del ligure dopo un’ora di gioco.

La reazione dell’azzurro è arrivata nel secondo set, dove ha mostrato un tennis più aggressivo ed efficace. Arnaldi è riuscito a strappare il servizio all’avversario nel momento decisivo (nell’ottavo gioco dal 40 a 0), pareggiando i conti e portando il match al terzo set.

Il parziale decisivo è stato caratterizzato da un grande equilibrio nei primi cinque game, con entrambi i giocatori solidi al servizio. La svolta è arrivata nel sesto gioco, quando alcuni errori di Arnaldi hanno permesso a Munar di conquistare il break decisivo. Da quel momento, lo spagnolo non ha più concesso opportunità al suo avversario, chiudendo l’incontro con l’ennesima prima vincente.

Particolarmente efficace il servizio di Munar nel set finale, dove ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta. L’iberico ha anche mostrato grande varietà nel gioco, alternando slice e accelerazioni, e gestendo con intelligenza i momenti chiave del match.

Per Arnaldi rimane comunque la soddisfazione di un torneo giocato ad alto livello, dove ha mostrato ancora una volta le sue qualità e il suo potenziale. Il tennista ligure ha lottato fino all’ultimo, ma ha pagato alcuni passaggi a vuoto nei momenti decisivi.

Munar ha dimostrato maggiore solidità mentale nei momenti cruciali, meritando l’accesso alla sua prima semifinale in un ATP 500.

Un risultato storico per lo spagnolo che conferma la sua crescita, mentre per Arnaldi si tratta di un’altra tappa importante nel suo percorso di crescita, nonostante la delusione per un’occasione sfumata.

ATP Dallas Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 4 6 3 Jaume Munar Jaume Munar 6 3 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Munar 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 278 295 Ace 4 4 Doppi falli 4 5 Prima di servizio 58/90 (64%) 57/89 (64%) Punti vinti sulla prima 45/58 (78%) 43/57 (75%) Punti vinti sulla seconda 16/32 (50%) 20/32 (63%) Palle break salvate 3/5 (60%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 14 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 89 127 Punti vinti sulla prima di servizio 14/57 (25%) 13/58 (22%) Punti vinti sulla seconda di servizio 12/32 (38%) 16/32 (50%) Palle break convertite 1/5 (20%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 61/90 (68%) 63/89 (71%) Punti vinti in risposta 26/89 (29%) 29/90 (32%) Totale punti vinti 87/179 (49%) 92/179 (51%)





Francesco Paolo Villarico