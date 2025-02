US Open 2025, rivoluzione nel doppio misto: si giocherà prima del torneo. Il copione non cambia: Paire, eliminazione e insulti all’arbitro a Lille. Medvedev e il lamento a Rotterdam: ‘Campi e palle troppo lento. A 49 anni Redfoo insegue il sogno tennis: nuovo torneo in Egitto (Video)

Lo US Open 2025 ha annunciato un’inattesa modifica al programma che sta già facendo discutere: il torneo di doppio misto si svolgerà durante la settimana precedente all’evento principale, in contemporanea con le qualificazioni, mentre i tornei di doppio maschile e femminile inizieranno il venerdì della prima settimana.

La decisione ha scatenato l’immediata reazione di Kristina Mladenovic, specialista della disciplina, che ha definito il cambiamento “terribile”, accusando gli organizzatori di trattare il doppio misto come un’esibizione con il solo scopo di massimizzare i profitti, oltre a privare i giocatori impegnati nelle qualificazioni della possibilità di partecipare.

Terribly shocking news! 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

Doing that just to sell more money during first week of the event.

Making it look like an exhibition for whoever wants to play!

What about players playing singles Q that want/could with their doubles ranking play mixed? — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) February 4, 2025

Da Rotterdam, dove è impegnato nel torneo ATP 500, arrivano invece le lamentele di Daniil Medvedev sulle condizioni di gioco: “Campi lenti, palle lente, ma non è una novità. Non ho la potenza necessaria in queste condizioni per dominare gli scambi”, ha dichiarato il russo in conferenza stampa, evidenziando una crescente frustrazione.

Benoit Paire non smette di far parlare di sé. Il tennista francese, protagonista di un nuovo episodio controverso al Challenger di Lille, ha trasformato la sua prematura eliminazione in uno dei suoi ormai caratteristici show polemici, prendendo di mira il giudice di sedia in un modo che ha superato i limiti dell’accettabile.

L’incidente è iniziato con una domanda apparentemente innocua al giudice di sedia: “Che grado hai?”. Alla risposta dell’ufficiale, che ha dichiarato di essere di livello “bronze”, Paire ha scatenato una raffica di insulti gratuiti e offensivi. “Rimarrai a zero. Non arriverai mai in alto, fai davvero schifo. Non ho mai visto qualcuno così scarso in vita mia”, ha tuonato il francese, in uno sfogo che rispecchia purtroppo un comportamento ricorrente nella sua carriera.

Questo episodio si aggiunge alla lunga lista di controversie che hanno caratterizzato il percorso professionale di Paire, noto tanto per il suo tennis imprevedibile quanto per i suoi comportamenti sopra le righe in campo. L’attacco personale a un ufficiale di gara, oltre a essere eticamente discutibile, potrebbe portare a sanzioni da parte degli organi competenti, considerando soprattutto la natura personale e gratuita degli insulti.

Il comportamento del francese al Challenger di Lille solleva ancora una volta interrogativi sul rispetto verso gli ufficiali di gara e sul codice di condotta nel tennis professionistico, anche nei tornei di livello Challenger.

Pitié écoutez ce que Benoît Paire dit à l’arbitre pic.twitter.com/XyADQnXb6n — Ax (@lymphazZ) February 4, 2025

Chiusura curiosa con una notizia dal circuito ITF: Stefan Kendal Gordy, meglio conosciuto come Redfoo e voce del gruppo LMFAO, continua la sua avventura nel tennis professionistico. Il cantante 49enne, dopo aver perso 6-0 6-0 la scorsa settimana, parteciperà a un altro torneo ITF 15.000 in Egitto, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni sportivi.





Francesco Paolo Villarico