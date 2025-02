ATP 500 Dallas: Arnaldi supera Eubanks all’esordio

Matteo Arnaldi ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nell’ATP 500 di Dallas, superando Christopher Eubanks con un convincente 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti. L’ottava testa di serie del torneo ha mostrato una prestazione solida e tatticamente disciplinata.

Le statistiche confermano l’ottima prestazione di Arnaldi: 20 vincenti e 21 errori gratuiti, 76% di punti vinti con la prima e 63% con la seconda. Significativo il dato del 31% di punti vinti con la seconda da parte di Eubanks, in difficoltà negli scambi prolungati.

Al secondo turno Arnaldi affronterà Alejandro Davidovich Fokina..

Il primo set ha visto i due giocatori procedere di pari passo fino al 3-2. Il momento decisivo è arrivato nel sesto game, quando Arnaldi ha capitalizzato la terza palla break, approfittando di un calo al servizio dell’americano. Il ligure ha poi salvato una palla del contro-break nel game successivo, chiudendo il set 6-3.

Nel secondo parziale, nonostante qualche difficoltà nei propri turni di servizio, Arnaldi è riuscito a non concedere palle break. Il break decisivo è arrivato sul 4-4, quando Eubanks ha mostrato difficoltà negli spostamenti nei punti giocati sulla seconda. L’italiano, pur non brillando nel game conclusivo, ha salvato una palla break e chiuso con carattere la partita per 6 a 4.

ATP Dallas Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 6 6 Christopher Eubanks Christopher Eubanks 3 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Eubanks 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Eubanks 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 291 175 Ace 1 0 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 2/5 (40%) 3/4 (75%) Punti vinti sulla prima 1/2 (50%) 3/3 (100%) Punti vinti sulla seconda 3/3 (100%) 0/1 (0%) Palle break salvate 0/0 (0%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 1 0 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 100 50 Punti vinti sulla prima di servizio 0/3 (0%) 1/2 (50%) Punti vinti sulla seconda di servizio 1/1 (100%) 0/3 (0%) Palle break convertite 0/0 (0%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 0 1 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 4/5 (80%) 3/4 (75%) Punti vinti in risposta 1/4 (25%) 1/5 (20%) Totale punti vinti 5/9 (56%) 4/9 (44%)





Marco Rossi